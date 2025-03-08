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Депутат предупредил о повышении штрафов за превышение скорости - РИА Новости, 08.03.2025
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02:49 08.03.2025 (обновлено: 03:10 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/shtrafy-2003758253.html
Депутат предупредил о повышении штрафов за превышение скорости
Депутат предупредил о повышении штрафов за превышение скорости - РИА Новости, 08.03.2025
Депутат предупредил о повышении штрафов за превышение скорости
В России в этом году изменились размеры штрафов за некоторые нарушения правил дорожного движения, в том числе за превышение скорости, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T02:49:00+03:00
2025-03-08T03:10:00+03:00
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. В России в этом году изменились размеры штрафов за некоторые нарушения правил дорожного движения, в том числе за превышение скорости, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский."С 1 января 2025 года в России вступили в силу законодательные изменения в части увеличения размеров штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения, а также изменения в части их оплаты. Что изменилось: штрафы за превышение скорости выросли со значений от 500 до 5 тысяч рублей, от 750 до 7,5 тысячи рублей", — сказал он.Парламентарий добавил, что также вырос штраф за выезд на встречную полосу до 7,5 тысячи рублей, а при объезде препятствия наказание за этот маневр составит от 1,5 тысячи рублей до 2250 рублей. Кроме того, вырос с одной тысячи рублей до 1,5 тысячи рублей штраф за проезд на красный свет или жест регулировщика."Штраф за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда, а также штраф для "обочечников" выросли до 2250 рублей, так же как и для тех, кто ездит по полосе для маршрутных транспортных средств", — отметил депутат.По словам Якубовского, увеличились взыскания за повторное управление транспортом без ОСАГО до пяти тысяч рублей и наказания за несоблюдение требований знаков или разметки до 750 рублей."Штрафы за управление автомобилем в состоянии опьянения и отказ от медосвидетельствования выросли до 45 тысяч рублей. Также в два раза, до 7,5 тысячи рублей, вырос штраф за нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего", — подчеркнул парламентарий.Кроме того, он отметил, что в два раза уменьшилась скидка за оперативную оплату штрафа. По словам собеседника агентства, теперь она составляет 25 процентов, если штраф был оплачен за 30 дней. Якубовский напомнил, что это послабление распространяется не на все нарушения.
https://ria.ru/20250303/gosduma-2002687288.html
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общество, авто, россия, александр якубовский, госдума рф, осаго
Общество, Авто, Россия, Александр Якубовский, Госдума РФ, ОСАГО
Депутат предупредил о повышении штрафов за превышение скорости

Депутат Якубовский: штрафы за превышение скорости выросли до 7,5 тысячи рублей

© РИА Новости / Алексей КуденкоСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Сотрудник ДПС. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. В России в этом году изменились размеры штрафов за некоторые нарушения правил дорожного движения, в том числе за превышение скорости, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский.
"С 1 января 2025 года в России вступили в силу законодательные изменения в части увеличения размеров штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения, а также изменения в части их оплаты. Что изменилось: штрафы за превышение скорости выросли со значений от 500 до 5 тысяч рублей, от 750 до 7,5 тысячи рублей", — сказал он.
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Парламентарий добавил, что также вырос штраф за выезд на встречную полосу до 7,5 тысячи рублей, а при объезде препятствия наказание за этот маневр составит от 1,5 тысячи рублей до 2250 рублей. Кроме того, вырос с одной тысячи рублей до 1,5 тысячи рублей штраф за проезд на красный свет или жест регулировщика.
"Штраф за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда, а также штраф для "обочечников" выросли до 2250 рублей, так же как и для тех, кто ездит по полосе для маршрутных транспортных средств", — отметил депутат.
По словам Якубовского, увеличились взыскания за повторное управление транспортом без ОСАГО до пяти тысяч рублей и наказания за несоблюдение требований знаков или разметки до 750 рублей.
"Штрафы за управление автомобилем в состоянии опьянения и отказ от медосвидетельствования выросли до 45 тысяч рублей. Также в два раза, до 7,5 тысячи рублей, вырос штраф за нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего", — подчеркнул парламентарий.
Кроме того, он отметил, что в два раза уменьшилась скидка за оперативную оплату штрафа. По словам собеседника агентства, теперь она составляет 25 процентов, если штраф был оплачен за 30 дней. Якубовский напомнил, что это послабление распространяется не на все нарушения.
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