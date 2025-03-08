https://ria.ru/20250308/serbiya-2003854281.html

Вучич подтвердил задержание напавшего на министра культуры Сербии

Вучич подтвердил задержание напавшего на министра культуры Сербии - РИА Новости, 08.03.2025

Вучич подтвердил задержание напавшего на министра культуры Сербии

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил сообщения СМИ, что мужчина, напавший накануне на министра культуры Сербии Николу Селаковича, задержан. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T21:19:00+03:00

2025-03-08T21:19:00+03:00

2025-03-08T21:19:00+03:00

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БЕЛГРАД, 8 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич подтвердил сообщения СМИ, что мужчина, напавший накануне на министра культуры Сербии Николу Селаковича, задержан. Портал издания "Вечерне новости" со ссылкой на неназванный источник сообщил ранее, что задержан Милан Тавчар, участник нападения на министра Николу Селаковича, который работает охранником в компании United media. Первым о нападении на главу минкульта кратко сообщил в ночь на субботу президент Сербии Александр Вучич. Ранее он многократно называл владельца холдинга United media бизнесмена Драгана Шолака спонсором и инициатором протестов. "Мы задержали негодяя... Все любители насилия в Сербии отправятся в тюрьму... Нападавший трудоустроен в одной из фирм Шолака, которая принадлежит United group", - заявил Вучич на встрече с гражданами в городе Смедерево, трансляцию вело агентство Танюг. По словам министра Селаковича, которого в ночь на субботу в центре Белграда ударил кулаком в лицо неизвестный мужчина, нападавший выкрикивал претензии и оскорбления на политической почве. Сербский премьер Милош Вучевич в ночь на субботу осудил нападение на министра культуры страны на фоне массовых протестов студентов и сторонников оппозиции в Сербии. С осуждением нападения выступила министр юстиции Майя Попович и глава МИД Марко Джурич. В пятницу учащиеся вузов и средних школ и сторонники оппозиции, протестующие в Сербии с ноября, провели массовые акции шествия в Белграде, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце и других городах страны. Скупщина (парламент) Сербии приняла в четверг новую редакцию закона о высшем образовании, которая предполагают увеличение финансирования госвузов, повышение зарплат преподавателей на 16% и компенсацию бюджетом 50% стоимости обучения студентам. Спикер парламента Ана Брнабич отметила, что так будет выполнено требование студентов, и выразила надежду, что они вернутся к занятиям. Но в пятницу учащиеся вузов и средних школ, а также сторонники оппозиции, протестующие в Сербии с ноября, провели массовые акции шествия в Белграде, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце и других городах страны, новые крупные акции запланированы на 8 и 15 марта. Протестующие после обрушения бетонного козырька и гибели 15 человек 1 ноября на железнодорожном вокзале города Нови-Сад студенты ранее блокировали работу большинства высших и средних учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупных беспорядков. В числе требований протестующих были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственности для причастных должностных лиц и освобождение от преследования законом всех ранее задержанных в ходе протестов. Власти постепенно выполняли эти условия. В частности, в открытый доступ были выложены документы, имеющие отношение к реконструкции вокзала. Президент Сербии Александр Вучич в январе подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. Освобождены от уголовного преследования шестеро студентов, один декан факультета, один доцент, четыре директора школ и один работник школы из разных городов Сербии. Руководство страны призывает студентов и оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти считают, что цель протестующих - свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил Вучич в феврале, в свержение нынешней власти Сербии за последние годы из-за границы было вложено три миллиарда евро. При этом он и его правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером партией "Движение социалистов".

https://ria.ru/20250308/serbija-2003789601.html

https://ria.ru/20250308/belgrad-2003769994.html

https://ria.ru/20240909/posol-1971600161.html

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в мире, сербия, белград (город), александр вучич, никола селакович, милош вучевич, сербская прогрессивная партия (спп)