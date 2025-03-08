https://ria.ru/20250308/serbiya-2003757096.html

Премьер Сербии осудил нападение на министра культуры

Премьер Сербии осудил нападение на министра культуры - РИА Новости, 08.03.2025

Премьер Сербии осудил нападение на министра культуры

Сербский премьер Милош Вучевич осудил нападение на министра культуры страны Николу Селаковича на фоне массовых протестов студентов и сторонников оппозиции в... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T02:20:00+03:00

2025-03-08T02:20:00+03:00

2025-03-08T02:38:00+03:00

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БЕЛГРАД, 8 мар - РИА Новости. Сербский премьер Милош Вучевич осудил нападение на министра культуры страны Николу Селаковича на фоне массовых протестов студентов и сторонников оппозиции в Сербии. В пятницу учащиеся вузов и средних школ и сторонники оппозиции, протестующие в Сербии с ноября, провели массовые акции шествия в Белграде, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце и других городах страны, новые крупные акции запланированы на 8 и 15 марта. Президент Сербии Александр Вучич вечером заявил о нападении на министра культуры Селаковича, не раскрывая обстоятельств происшествия. "Самым решительным образом осуждаю нападение на моего коллегу и друга Николу Селаковича, министра в правительстве Сербии. Его сегодня ночью жестоко ударили со спины. Он виновен в том, что Никола - пристойный, честный и патриот. Ожидаю срочную реакцию компетентных органов. Николе желаю скоро выздоровления. Страшно, что всё чаще у нас вспышки такой ярости и ненависти и издевательств над политическими инакомыслящими, над приличными людьми, которые не отвечают на провокации, будь то женщины, студенты или сегодня вечером Никола", - написал Вучевич в соцсети Х. По его словам, ответственность за этот инцидент несут "те, кто хочет узурпировать структуры, нарушители, которые готовят цветную революцию и насильственные протесты 15 марта". По данным Радио и телевидения Сербии, министр в настоящее время проходит медосмотр, после чего намерен пойти в полицию и подать заявление. С осуждением нападения выступила министр юстиции Майя Попович.Портал издания "Вечерне новости", ссылаясь на неназванный источник, сообщил, что вечером за министром культуры, который в центре города разговаривал на улице по сотовому телефону, шел неизвестный мужчина и оскорблял его."Пока неустановленный мужчина около 190 сантиметров ростом после спора ударил его кулаком под левый глаз. У министра появилось кровотечение, а нападавший убежал", - передает портал и добавляет, что мужчина угрожал "посадить на кол" всех членов правящей Сербской прогрессивной партии.

https://ria.ru/20250307/serbiya-2003747923.html

https://ria.ru/20250201/vuchich-1996740143.html

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Дарья Буймова

в мире, сербия, белград (город), никола селакович, милош вучевич, александр вучич