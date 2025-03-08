Вучич заявил о нападении на министра культуры Сербии
Вучич заявил о нападении на министра культуры Сербии во время протестов
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 8 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил о нападении на министра культуры Николы Селаковича вечером в пятницу на фоне массовых протестов в Сербии.
"Хочу призвать вас сохранить мир, потому что пристойную Сербию они не могут победить… Напали вечером и на министра Селаковича… Они думают, что решили этим какую-то проблему. Нет. Они лишь показали еще раз, что на самом деле думают о демократии в стране и как бы относились к людям, которые размышляют иначе, чем они", - заявил Вучич на видео, опубликованном в Instagram*, не уточнив кто совершил нападение и получили ли министр травмы.
По данным Радио и телевидения Сербии, министр в настоящее время проходит медосмотр, после чего намерен пойти в полицию и подать заявление. С осуждением нападения выступила министр юстиции Майя Попович.
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"Решительно осуждаю нападение на министра культуры Николу Селаковича, я потрясена тем, что член правительства Сербии избит на улице в центре Белграда. Верю, что ответственные за эти нападения будут быстро установлены и в отношении них будут проведены законные процедуры. Физическое нападение на функционеров точно является последствием атмосферы линча и насилия, которую оппозиционные политики создают в отношении тех, кто мыслит иначе", - приводит национальный телеканал заявление главы минюста.
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