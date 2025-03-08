https://ria.ru/20250308/serbiya-2003754367.html

Вучич заявил о нападении на министра культуры Сербии

Вучич заявил о нападении на министра культуры Сербии - РИА Новости, 08.03.2025

Вучич заявил о нападении на министра культуры Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил о нападении на министра культуры Николы Селаковича вечером в пятницу на фоне массовых протестов в Сербии. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T01:34:00+03:00

2025-03-08T01:34:00+03:00

2025-03-08T02:01:00+03:00

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БЕЛГРАД, 8 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил о нападении на министра культуры Николы Селаковича вечером в пятницу на фоне массовых протестов в Сербии. В пятницу учащиеся вузов и средних школ и сторонники оппозиции, протестующие в Сербии с ноября, провели массовые акции шествия в Белграде, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце и других городах страны, новые крупные акции запланированы на 8 и 15 марта. "Хочу призвать вас сохранить мир, потому что пристойную Сербию они не могут победить… Напали вечером и на министра Селаковича… Они думают, что решили этим какую-то проблему. Нет. Они лишь показали еще раз, что на самом деле думают о демократии в стране и как бы относились к людям, которые размышляют иначе, чем они", - заявил Вучич на видео, опубликованном в Instagram*, не уточнив кто совершил нападение и получили ли министр травмы.По данным Радио и телевидения Сербии, министр в настоящее время проходит медосмотр, после чего намерен пойти в полицию и подать заявление. С осуждением нападения выступила министр юстиции Майя Попович."Решительно осуждаю нападение на министра культуры Николу Селаковича, я потрясена тем, что член правительства Сербии избит на улице в центре Белграда. Верю, что ответственные за эти нападения будут быстро установлены и в отношении них будут проведены законные процедуры. Физическое нападение на функционеров точно является последствием атмосферы линча и насилия, которую оппозиционные политики создают в отношении тех, кто мыслит иначе", - приводит национальный телеканал заявление главы минюста.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250307/putin-2003677704.html

https://ria.ru/20250307/serbiya-2003747923.html

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Дарья Буймова

в мире, сербия, белград (город), россия, александр вучич, никола селакович