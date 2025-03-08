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В Сербии задержали мужчину, напавшего на министра культуры - РИА Новости, 08.03.2025
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20:43 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/serbija-2003851896.html
В Сербии задержали мужчину, напавшего на министра культуры
В Сербии задержали мужчину, напавшего на министра культуры - РИА Новости, 08.03.2025
В Сербии задержали мужчину, напавшего на министра культуры
Мужчина, напавший накануне на министра культуры Сербии Николу Селаковича, задержан, передает портал издания "Вечерне новости" со ссылкой на неназванный... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T20:43:00+03:00
2025-03-08T20:43:00+03:00
в мире
сербия
белград (город)
никола селакович
александр вучич
милош вучевич
сербская прогрессивная партия (спп)
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БЕЛГРАД, 8 мар - РИА Новости. Мужчина, напавший накануне на министра культуры Сербии Николу Селаковича, задержан, передает портал издания "Вечерне новости" со ссылкой на неназванный источник. "Как нам стало известно, задержан Милан Тавчар, участник нападения на министра Николу Селаковича. Тавчар работает охранником в компании United media", - говорится в сообщении. Первым о нападении на Селаковича сообщил в ночь на субботу президент Сербии Александр Вучич. Ранее он многократно называл владельца холдинга United media бизнесмена Драгана Шолака спонсором и инициатором протестов. По словам министра, которого в ночь на субботу в центре Белграда ударил кулаком в лицо неизвестный мужчина, нападавший выкрикивал претензии и оскорбления на политической почве. Сербский премьер Милош Вучевич в ночь на субботу осудил нападение на министра культуры страны на фоне массовых протестов студентов и сторонников оппозиции в Сербии. С осуждением нападения выступила министр юстиции Майя Попович и глава МИД Марко Джурич. В пятницу учащиеся вузов и средних школ и сторонники оппозиции, протестующие в Сербии с ноября, провели массовые акции шествия в Белграде, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце и других городах страны. Скупщина (парламент) Сербии приняла в четверг новую редакцию закона о высшем образовании, которая предполагают увеличение финансирования госвузов, повышение зарплат преподавателей на 16% и компенсацию бюджетом 50% стоимости обучения студентам. Спикер парламента Ана Брнабич отметила, что так будет выполнено требование студентов, и выразила надежду, что они вернутся к занятиям. Но в пятницу учащиеся вузов и средних школ, а также сторонники оппозиции, протестующие в Сербии с ноября, провели массовые акции шествия в Белграде, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце и других городах страны, новые крупные акции запланированы на 8 и 15 марта. Протестующие после обрушения бетонного козырька и гибели 15 человек 1 ноября на железнодорожном вокзале города Нови-Сад студенты ранее блокировали работу большинства высших и средних учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупных беспорядков. В числе требований протестующих были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственности для причастных должностных лиц и освобождение от преследования законом всех ранее задержанных в ходе протестов. Власти постепенно выполняли эти условия. В частности, в открытый доступ были выложены документы, имеющие отношение к реконструкции вокзала. Президент Сербии Александр Вучич в январе подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. Освобождены от уголовного преследования шестеро студентов, один декан факультета, один доцент, четыре директора школ и один работник школы из разных городов Сербии. Руководство страны призывает студентов и оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти считают, что цель протестующих - свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил Вучич в феврале, в свержение нынешней власти Сербии за последние годы из-за границы было вложено три миллиарда евро. При этом он и его правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером партией "Движение социалистов".
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в мире, сербия, белград (город), никола селакович, александр вучич, милош вучевич, сербская прогрессивная партия (спп)
В мире, Сербия, Белград (город), Никола Селакович, Александр Вучич, Милош Вучевич, Сербская прогрессивная партия (СПП)
В Сербии задержали мужчину, напавшего на министра культуры

В Сербии задержали мужчину, напавшего на министра культуры Николу Селаковича

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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БЕЛГРАД, 8 мар - РИА Новости. Мужчина, напавший накануне на министра культуры Сербии Николу Селаковича, задержан, передает портал издания "Вечерне новости" со ссылкой на неназванный источник.
«
"Как нам стало известно, задержан Милан Тавчар, участник нападения на министра Николу Селаковича. Тавчар работает охранником в компании United media", - говорится в сообщении.
Милош Вучевич - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Премьер Сербии осудил нападение на министра культуры
Вчера, 02:20
Первым о нападении на Селаковича сообщил в ночь на субботу президент Сербии Александр Вучич. Ранее он многократно называл владельца холдинга United media бизнесмена Драгана Шолака спонсором и инициатором протестов.
По словам министра, которого в ночь на субботу в центре Белграда ударил кулаком в лицо неизвестный мужчина, нападавший выкрикивал претензии и оскорбления на политической почве.
Сербский премьер Милош Вучевич в ночь на субботу осудил нападение на министра культуры страны на фоне массовых протестов студентов и сторонников оппозиции в Сербии. С осуждением нападения выступила министр юстиции Майя Попович и глава МИД Марко Джурич.
Никола Селакович - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Министр культуры Сербии раскрыл детали нападения на него
Вчера, 11:25
В пятницу учащиеся вузов и средних школ и сторонники оппозиции, протестующие в Сербии с ноября, провели массовые акции шествия в Белграде, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце и других городах страны.
Скупщина (парламент) Сербии приняла в четверг новую редакцию закона о высшем образовании, которая предполагают увеличение финансирования госвузов, повышение зарплат преподавателей на 16% и компенсацию бюджетом 50% стоимости обучения студентам. Спикер парламента Ана Брнабич отметила, что так будет выполнено требование студентов, и выразила надежду, что они вернутся к занятиям. Но в пятницу учащиеся вузов и средних школ, а также сторонники оппозиции, протестующие в Сербии с ноября, провели массовые акции шествия в Белграде, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце и других городах страны, новые крупные акции запланированы на 8 и 15 марта.
Никола Селакович - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Вучич заявил о нападении на министра культуры Сербии
Вчера, 01:34
Протестующие после обрушения бетонного козырька и гибели 15 человек 1 ноября на железнодорожном вокзале города Нови-Сад студенты ранее блокировали работу большинства высших и средних учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупных беспорядков.
В числе требований протестующих были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственности для причастных должностных лиц и освобождение от преследования законом всех ранее задержанных в ходе протестов.
Власти постепенно выполняли эти условия. В частности, в открытый доступ были выложены документы, имеющие отношение к реконструкции вокзала.
Акция протеста в Белграде, Сербия. 7 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Вулин: Запад использует протесты в Сербии, чтобы столкнуть ее с Россией
Вчера, 08:10
Президент Сербии Александр Вучич в январе подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. Освобождены от уголовного преследования шестеро студентов, один декан факультета, один доцент, четыре директора школ и один работник школы из разных городов Сербии.
Руководство страны призывает студентов и оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа.
Власти считают, что цель протестующих - свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил Вучич в феврале, в свержение нынешней власти Сербии за последние годы из-за границы было вложено три миллиарда евро. При этом он и его правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером партией "Движение социалистов".
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Вучич ожидает радикализации протестов в Сербии
7 марта, 23:54
 
В миреСербияБелград (город)Никола СелаковичАлександр ВучичМилош ВучевичСербская прогрессивная партия (СПП)
 
 
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