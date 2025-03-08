https://ria.ru/20250308/serbija-2003789601.html

Министр культуры Сербии раскрыл детали нападения на него

Министр культуры Сербии раскрыл детали нападения на него - РИА Новости, 08.03.2025

Министр культуры Сербии раскрыл детали нападения на него

Министр культуры Сербии Никола Селакович, которого в ночь на субботу в центре Белграда ударил неизвестный мужчина, сообщил, что нападавший выкрикивал претензии... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T11:25:00+03:00

2025-03-08T11:25:00+03:00

2025-03-08T11:25:00+03:00

в мире

сербия

белград (город)

россия

александр вучич

никола селакович

милош вучевич

московская биржа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728345242_0:155:2676:1660_1920x0_80_0_0_32d24eef73c620aea7530c4d88202971.jpg

БЕЛГРАД, 8 мар - РИА Новости. Министр культуры Сербии Никола Селакович, которого в ночь на субботу в центре Белграда ударил неизвестный мужчина, сообщил, что нападавший выкрикивал претензии и оскорбления на политической почве. Первым о нападении на главу минкульта кратко сообщил в ночь на субботу президент Сербии Александр Вучич. МВД пока не выступило с официальным заявлением. "Я шел от квартиры, где живу со своей семьей, к своим родителям, где-то около 21.35 (23.35 мск - ред.). Человек за спиной выкрикивал, оскорблял, говорил, что всех нас членов Сербской прогрессивной партии посадит на кол, высказывал вульгарные и непристойные вещи. Подошел ко мне сзади, а когда я обернулся и начал разговаривать с ним, он меня ударил и сбежал", - заявил Селакович в субботу в эфире телеканала РТС. Сербский премьер Милош Вучевич в ночь на субботу осудил нападение на министра культуры страны на фоне массовых протестов студентов и сторонников оппозиции в Сербии. С осуждением нападения выступила также министр юстиции Майя Попович и глава МИД Марко Джурич. Скупщина (парламент) Сербии приняла в четверг новую редакцию закона о высшем образовании, которая предполагают увеличение финансирования госвузов, повышение зарплат преподавателей на 16% и компенсацию бюджетом 50% стоимости обучения студентам. Спикер парламента Ана Брнабич отметила, что так будет выполнено требование студентов, и выразила надежду, что они вернутся к занятиям. Но в пятницу учащиеся вузов и средних школ, а также сторонники оппозиции, протестующие в Сербии с ноября, провели массовые акции шествия в Белграде, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце и других городах страны, новые крупные акции запланированы на 8 и 15 марта. Как заявлял РИА Новости замглавы сербского правительства Александр Вулин, протесты студентов и сторонников оппозиции в Сербии не имеют социальной подоплеки, происходит попытка цветной революции с целью смены Западом власти в стране для столкновения Сербии с Россией. Протестующие после обрушения бетонного козырька и гибели 15 человек 1 ноября на железнодорожном вокзале города Нови-Сад студенты ранее блокировали работу большинства высших и средних учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупных беспорядков. В числе требований протестующих были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственности для причастных должностных лиц и освобождение от преследования законом всех ранее задержанных в ходе протестов. Власти постепенно выполняли эти условия. В частности, в открытый доступ были выложены документы, имеющие отношение к реконструкции вокзала. Президент Сербии Александр Вучич в январе подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. Освобождены от уголовного преследования шестеро студентов, один декан факультета, один доцент, четыре директора школ и один работник школы из разных городов Сербии. Руководство страны призывает студентов и оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти считают, что цель протестующих - свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил Вучич в феврале, в свержение нынешней власти Сербии за последние годы из-за границы было вложено три миллиарда евро. При этом он и его правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером партией "Движение социалистов".

https://ria.ru/20250308/serbiya-2003757096.html

https://ria.ru/20250127/vuchich-1995758065.html

https://ria.ru/20240909/posol-1971600161.html

сербия

белград (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, белград (город), россия, александр вучич, никола селакович, милош вучевич, московская биржа, сербская прогрессивная партия (спп)