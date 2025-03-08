Министр культуры Сербии раскрыл детали нападения на него
Селакович заявил, что нападавший оскорблял его по партийному признаку
© Фото предоставлено МИД СербииНикола Селакович
© Фото предоставлено МИД Сербии
Никола Селакович. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 8 мар - РИА Новости. Министр культуры Сербии Никола Селакович, которого в ночь на субботу в центре Белграда ударил неизвестный мужчина, сообщил, что нападавший выкрикивал претензии и оскорбления на политической почве.
Первым о нападении на главу минкульта кратко сообщил в ночь на субботу президент Сербии Александр Вучич. МВД пока не выступило с официальным заявлением.
"Я шел от квартиры, где живу со своей семьей, к своим родителям, где-то около 21.35 (23.35 мск - ред.). Человек за спиной выкрикивал, оскорблял, говорил, что всех нас членов Сербской прогрессивной партии посадит на кол, высказывал вульгарные и непристойные вещи. Подошел ко мне сзади, а когда я обернулся и начал разговаривать с ним, он меня ударил и сбежал", - заявил Селакович в субботу в эфире телеканала РТС.
Сербский премьер Милош Вучевич в ночь на субботу осудил нападение на министра культуры страны на фоне массовых протестов студентов и сторонников оппозиции в Сербии. С осуждением нападения выступила также министр юстиции Майя Попович и глава МИД Марко Джурич.
Скупщина (парламент) Сербии приняла в четверг новую редакцию закона о высшем образовании, которая предполагают увеличение финансирования госвузов, повышение зарплат преподавателей на 16% и компенсацию бюджетом 50% стоимости обучения студентам. Спикер парламента Ана Брнабич отметила, что так будет выполнено требование студентов, и выразила надежду, что они вернутся к занятиям. Но в пятницу учащиеся вузов и средних школ, а также сторонники оппозиции, протестующие в Сербии с ноября, провели массовые акции шествия в Белграде, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце и других городах страны, новые крупные акции запланированы на 8 и 15 марта.
Как заявлял РИА Новости замглавы сербского правительства Александр Вулин, протесты студентов и сторонников оппозиции в Сербии не имеют социальной подоплеки, происходит попытка цветной революции с целью смены Западом власти в стране для столкновения Сербии с Россией.
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Протестующие после обрушения бетонного козырька и гибели 15 человек 1 ноября на железнодорожном вокзале города Нови-Сад студенты ранее блокировали работу большинства высших и средних учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупных беспорядков.
В числе требований протестующих были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственности для причастных должностных лиц и освобождение от преследования законом всех ранее задержанных в ходе протестов.
Власти постепенно выполняли эти условия. В частности, в открытый доступ были выложены документы, имеющие отношение к реконструкции вокзала.
Президент Сербии Александр Вучич в январе подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. Освобождены от уголовного преследования шестеро студентов, один декан факультета, один доцент, четыре директора школ и один работник школы из разных городов Сербии.
Руководство страны призывает студентов и оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа.
Власти считают, что цель протестующих - свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил Вучич в феврале, в свержение нынешней власти Сербии за последние годы из-за границы было вложено три миллиарда евро. При этом он и его правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером партией "Движение социалистов".
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