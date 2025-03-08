https://ria.ru/20250308/saratov-2003793878.html

В Саратове 140 домов остались без отопления из-за аварии

В Саратове 140 домов остались без отопления из-за аварии - РИА Новости, 08.03.2025

В Саратове 140 домов остались без отопления из-за аварии

Коммунальная авария на теплосетях в Саратове оставила без отопления и горячей воды 140 домов, в которых проживают более 24 тысячи человек, сообщила прокуратура... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T12:06:00+03:00

2025-03-08T12:06:00+03:00

2025-03-08T12:06:00+03:00

происшествия

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САРАТОВ, 8 мар - РИА Новости. Коммунальная авария на теплосетях в Саратове оставила без отопления и горячей воды 140 домов, в которых проживают более 24 тысячи человек, сообщила прокуратура региона, отметив, что устранение последствий происшествия находится под контролем надзорного органа. "Прокуратура Ленинского района Саратова контролирует устранение коммунальной аварии на проспекте 50 лет Октября. Предварительно установлено, что в связи с проводимыми аварийно-ремонтными работами у дома 116 по проспекту 50 лет Октября на тепломагистрали диаметром 720 миллиметров ограничено до конца суток 8 марта 2025 года отопление и горячее водоснабжение в 140 жилых домах, в которых проживают свыше 24 тысяч человек", - говорится в Telegram-канале прокуратуры Саратовской области. Уточняется, что ремонтные работы проводит ПАО "Т Плюс". "В случае нарушения нормативных сроков устранения коммунальной аварии прокуратура района примет меры, том числе направленные на перерасчет жителям платы за коммунальную услугу, а также даст принципиальную оценку действиям (бездействию) должностных лиц ресурсоснабжающей организации на предмет наличия признаков административного правонарушения", - добавили в ведомстве. Как сообщила пресс-служба саратовского филиала ПАО "Т Плюс" в Telegram-канале, энергетики выявили повреждение теплосети в районе 3-й Дачной улицы на проспекте 50 лет Октября. "В результате порыва были повреждены асфальтовое покрытие и припаркованный автомобиль, который находился в охранной зоне теплосети. Пострадавших нет... Ориентировочный срок завершения работ - сегодня до 24.00 (23.00 мск)", - говорится в сообщении. Сейчас в Саратове 3 градуса тепла.

https://realty.ria.ru/20250301/otoplenie-2002125757.html

https://ria.ru/20241228/otoplenie-1991873199.html

саратов

ленинский район

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