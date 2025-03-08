В Красноярском крае построят три рыборазводных завода
Для возрождения рыбы в Норило-Пясинской водной системе построят три завода
© Фото : ТюмГУ, Александр СелюковРыбозавод
© Фото : ТюмГУ, Александр Селюков
Рыбозавод. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Строительство как минимум трех рыборазводных заводов потребуется для восстановления водных биологических ресурсов в бассейне Норило-Пясинской озерно-речной системы Красноярского края после масштабного разлива топлива на норильской ТЭЦ в мае 2020 года, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости
Утечка 20 тысяч тонн нефтепродуктов произошла 29 мая 2020 года, площадь загрязнения составила около 100 тысяч квадратных метров. Причиной стала разгерметизация резервуара №5 с дизельным топливом на Норильской ТЭЦ № 3 (принадлежит АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК), структуре "Норникеля"). Президент России Владимир Путин 3 июня 2020 года объявил разлив дизельного топлива в Норильске (Красноярский край) чрезвычайной ситуацией федерального характера, 25 сентября режим чрезвычайной ситуации федерального уровня был понижен до регионального. Распространение разлива было локализовано, нефтепродукты собраны и перекачены на склады временного хранения. Режим ЧС был отменен правительством Красноярского края 22 июня 2021 года.
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Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей. Ведомство обратилось для взыскания в суд. Пятого февраля 2021 года Арбитражный суд Красноярского края принял решение взыскать с АО "НТЭК" 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб от аварии. ГМК "Норильский никель" решил не обжаловать решение суда.
По данным суда, разлив топлива привел к гибели и снижению популяции отдельных видов рыб, на восстановление водных экосистем потребуется от шести до десяти лет.
"Реализация компенсационных мероприятий по воспроизводству водных биологических ресурсов потребует строительства как минимум трех рыборазводных заводов в бассейне Норило-Пясинской озерно-речной системы в целях компенсационных выпусков молоди ценных видов рыб", - говорится в материалах суда.
Арбитражный суд Красноярского края в июле 2022 года утвердил мировое соглашение, по которому "НТЭК" обязуется осуществлять выпуск рыбы с 2023 года до конца сентября 2050 года.
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