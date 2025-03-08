Суд отклонил жалобы против регистрации Джорджеску кандидатом в президенты
КС Румынии отклонил жалобы против регистрации Джорджеску кандидатом в президенты
© AP Photo / Vadim GhirdaКэлин Джорджеску
© AP Photo / Vadim Ghirda
Кэлин Джорджеску. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 8 мар — РИА Новости. Конституционный суд Румынии отклонил жалобы против регистрации Кэлина Джорджеску в качестве кандидата в президенты страны, сообщается на сайте госоргана.
"На заседании 8 марта 2025 года Конституционный суд в пределах полномочий по вопросам соблюдения порядка избрания президента Румынии рассмотрел обращения. По итогам обсуждения <...> суд единогласно отклонил жалобы как неприемлемые", —говорится в заявлении.
Накануне Джорджеску подал документы в Центральное избирательное бюро для регистрации в качестве кандидата на пост президента Румынии. В тот же день в КС подали две жалобы против этой инициативы.
Отмечается, что решение суда является окончательным и будет доведено до сведения ЦИК Румынии.
В ноябре прошлого года в республике прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Джорджеску, набравший 22,94 процента голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18 процента, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом "серьезных нарушений", которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности.
Затем местная прокуратура начала расследование из-за подозрений во вмешательстве в избирательную кампанию политика через социальные сети. Румынские спецслужбы говорят о "возможной причастности России". Джорджеску это отрицает, называя преследование политическим.
В январе политик и его сторонники начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.
На минувшей неделе Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Он находится под подпиской о невыезде на 60 дней.