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Рубио поговорил с главой МИД Украины - РИА Новости, 08.03.2025
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04:12 08.03.2025 (обновлено: 04:37 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/rubio-2003760782.html
Рубио поговорил с главой МИД Украины
Рубио поговорил с главой МИД Украины - РИА Новости, 08.03.2025
Рубио поговорил с главой МИД Украины
Киеву следует сделать шаги к устойчивому миру, заявил госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T04:12:00+03:00
2025-03-08T04:37:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Киеву следует сделать шаги к устойчивому миру, заявил госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой."Госсекретарь Марко Рубио сегодня поговорил по телефону с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Секретарь подчеркнул, что президент (США Дональд) Трамп полон решимости как можно скорее положить конец войне, и подчеркнул, что все стороны должны предпринять шаги для обеспечения устойчивого мира", — говорится в сообщении Госдепа.Ранее 6 марта Рубио признал, что украинский конфликт представляет собой прокси-войну между Россией и США. По его словам, ситуация зашла в тупик и это противостояние необходимо закончить. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, рассуждая об этом заявлении, сказал, что Россия согласна с тем, что время настало прекратить конфликт.Между тем президент США Дональд Трамп не раз высказывал сомнения, что Украина готова к мирному процессу и подчеркивал, что в этом вопросе взаимодействовать с Москвой гораздо проще, чем с Киевом, несмотря на ее сильную позицию.
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в мире, украина, государственный департамент сша, марко рубио, сша
В мире, Украина, Государственный департамент США, Марко Рубио, США
Рубио поговорил с главой МИД Украины

Рубио в разговоре с главой МИД Украины призвал сделать шаги навстречу миру

© AP Photo / Moises CastilloГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© AP Photo / Moises Castillo
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Киеву следует сделать шаги к устойчивому миру, заявил госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.
«
"Госсекретарь Марко Рубио сегодня поговорил по телефону с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Секретарь подчеркнул, что президент (США Дональд) Трамп полон решимости как можно скорее положить конец войне, и подчеркнул, что все стороны должны предпринять шаги для обеспечения устойчивого мира", — говорится в сообщении Госдепа.
Ранее 6 марта Рубио признал, что украинский конфликт представляет собой прокси-войну между Россией и США. По его словам, ситуация зашла в тупик и это противостояние необходимо закончить. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, рассуждая об этом заявлении, сказал, что Россия согласна с тем, что время настало прекратить конфликт.
Между тем президент США Дональд Трамп не раз высказывал сомнения, что Украина готова к мирному процессу и подчеркивал, что в этом вопросе взаимодействовать с Москвой гораздо проще, чем с Киевом, несмотря на ее сильную позицию.
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