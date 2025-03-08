https://ria.ru/20250308/rubio-2003760782.html

Рубио поговорил с главой МИД Украины

Рубио поговорил с главой МИД Украины - РИА Новости, 08.03.2025

Рубио поговорил с главой МИД Украины

Киеву следует сделать шаги к устойчивому миру, заявил госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T04:12:00+03:00

2025-03-08T04:12:00+03:00

2025-03-08T04:37:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Киеву следует сделать шаги к устойчивому миру, заявил госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой."Госсекретарь Марко Рубио сегодня поговорил по телефону с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Секретарь подчеркнул, что президент (США Дональд) Трамп полон решимости как можно скорее положить конец войне, и подчеркнул, что все стороны должны предпринять шаги для обеспечения устойчивого мира", — говорится в сообщении Госдепа.Ранее 6 марта Рубио признал, что украинский конфликт представляет собой прокси-войну между Россией и США. По его словам, ситуация зашла в тупик и это противостояние необходимо закончить. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, рассуждая об этом заявлении, сказал, что Россия согласна с тем, что время настало прекратить конфликт.Между тем президент США Дональд Трамп не раз высказывал сомнения, что Украина готова к мирному процессу и подчеркивал, что в этом вопросе взаимодействовать с Москвой гораздо проще, чем с Киевом, несмотря на ее сильную позицию.

https://ria.ru/20250307/ukraina-2003726390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, государственный департамент сша, марко рубио, сша