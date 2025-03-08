Рубио поговорил с главой МИД Украины
Рубио в разговоре с главой МИД Украины призвал сделать шаги навстречу миру
© AP Photo / Moises CastilloГоссекретарь США Марко Рубио
© AP Photo / Moises Castillo
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Киеву следует сделать шаги к устойчивому миру, заявил госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.
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"Госсекретарь Марко Рубио сегодня поговорил по телефону с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Секретарь подчеркнул, что президент (США Дональд) Трамп полон решимости как можно скорее положить конец войне, и подчеркнул, что все стороны должны предпринять шаги для обеспечения устойчивого мира", — говорится в сообщении Госдепа.
Ранее 6 марта Рубио признал, что украинский конфликт представляет собой прокси-войну между Россией и США. По его словам, ситуация зашла в тупик и это противостояние необходимо закончить. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, рассуждая об этом заявлении, сказал, что Россия согласна с тем, что время настало прекратить конфликт.
Между тем президент США Дональд Трамп не раз высказывал сомнения, что Украина готова к мирному процессу и подчеркивал, что в этом вопросе взаимодействовать с Москвой гораздо проще, чем с Киевом, несмотря на ее сильную позицию.