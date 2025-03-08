https://ria.ru/20250308/rozysk-2003765360.html

МВД объявило в розыск экс-игрока "Что? Где? Когда?" Аскерова*

МВД объявило в розыск экс-игрока "Что? Где? Когда?" Аскерова* - РИА Новости, 08.03.2025

МВД объявило в розыск экс-игрока "Что? Где? Когда?" Аскерова*

МВД РФ переобъявило в розыск экс-игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова*, против которого расследуется дело о реабилитации нацизма, сообщается на сайте... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T06:22:00+03:00

2025-03-08T06:22:00+03:00

2025-03-08T06:22:00+03:00

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

игра-тв

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. МВД РФ переобъявило в розыск экс-игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова*, против которого расследуется дело о реабилитации нацизма, сообщается на сайте ведомства. "Особые приметы: переобъявлен. Ранее разыскивался... без меры пресечения", - следует из карточки базы розыска. Ранее РИА Новости выяснило, что Аскеров* был трижды оштрафован Савеловским районным судом. Так, в сентября 2023 года суд оштрафовал его на 40 тысяч рублей за отсутствие иноагентской плашки. В августе того же года по решению суда его также штрафовали на 40 тысяч из-за непредоставления отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган. И в январе прошлого года Аскерову* выписали новый иноагентский штраф на 50 тысяч рублей. В общей сложности иноагент задолжал 130 тысяч рублей, против него московские судебные приставы возбудили три исполнительных производства, последнее из которых - в начале февраля. На счета Аскерова* наложен арест в связи с неуплатой образовавшейся задолженности. Вместе с тем против Аскерова* расследуется уголовное дело о реабилитации нацизма по части четвертой статьи 354.1 УК РФ. СК установил, что он опубликовал в соцсети ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Аскеров заочно арестован и находится в розыске. Аскеров* не участвует в игре "Что? Где? Когда?" и давно покинул Россию, сообщала РИА Новости руководитель пресс-службы производителя программы телекомпании "Игра-ТВ" Виктория Селиванова.* Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, выполняет функции иностранного агента в России.

https://ria.ru/20250306/mvd-2003445157.html

https://ria.ru/20250127/morgenshtern-1995671180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), игра-тв, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)