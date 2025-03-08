МВД объявило в розыск экс-игрока "Что? Где? Когда?" Аскерова*
МВД объявило в розыск Ровшана Аскерова по делу о реабилитации нацизма
Ровшан Аскеров*. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. МВД РФ переобъявило в розыск экс-игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова*, против которого расследуется дело о реабилитации нацизма, сообщается на сайте ведомства.
"Особые приметы: переобъявлен. Ранее разыскивался... без меры пресечения", - следует из карточки базы розыска.
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Ранее РИА Новости выяснило, что Аскеров* был трижды оштрафован Савеловским районным судом. Так, в сентября 2023 года суд оштрафовал его на 40 тысяч рублей за отсутствие иноагентской плашки. В августе того же года по решению суда его также штрафовали на 40 тысяч из-за непредоставления отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган. И в январе прошлого года Аскерову* выписали новый иноагентский штраф на 50 тысяч рублей. В общей сложности иноагент задолжал 130 тысяч рублей, против него московские судебные приставы возбудили три исполнительных производства, последнее из которых - в начале февраля. На счета Аскерова* наложен арест в связи с неуплатой образовавшейся задолженности.
Вместе с тем против Аскерова* расследуется уголовное дело о реабилитации нацизма по части четвертой статьи 354.1 УК РФ. СК установил, что он опубликовал в соцсети ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Аскеров заочно арестован и находится в розыске.
Аскеров* не участвует в игре "Что? Где? Когда?" и давно покинул Россию, сообщала РИА Новости руководитель пресс-службы производителя программы телекомпании "Игра-ТВ" Виктория Селиванова.
* Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, выполняет функции иностранного агента в России.
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