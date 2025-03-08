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Риттер заявил о готовности России к отражению санкций США

Риттер заявил о готовности России к отражению санкций США - РИА Новости, 08.03.2025

Риттер заявил о готовности России к отражению санкций США

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Россия готова отразить любые возможные американские санкции и продолжить реализовывать цели, поставленные РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T09:36:00+03:00

2025-03-08T09:36:00+03:00

2025-03-08T09:36:00+03:00

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Россия готова отразить любые возможные американские санкции и продолжить реализовывать цели, поставленные в рамках спецоперации. "(Президент США Дональд - ред.) Трамп уже телеграфировал через (советника президента США по Украине – ред.) Кита Келлога и своего нового министра финансов Скотта Бессента, что любые новые санкции против России будут направлены на обрушение российской экономики путем препятствования получения прибыли от энергоносителей посредством снижения цен на нефть до уровня ниже 45 долларов за баррель. Я вполне уверен, что россияне приняли все необходимые меры для смягчения последствий от любых действий США при успешном воплощении целей СВО", - написал Риттер в своем аккаунте в соцсети X. Ранее директор Национального экономического совета Кевин Хассетт заявлял, что Трамп рассматривает широкий спектр санкций и пошлин в отношении России в связи с украинским урегулированием. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

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