https://ria.ru/20250308/ritter-2003765895.html

"Зачем нам это надо?" В США резко осадили Европу за готовящийся заговор

"Зачем нам это надо?" В США резко осадили Европу за готовящийся заговор - РИА Новости, 08.03.2025

"Зачем нам это надо?" В США резко осадили Европу за готовящийся заговор

Страны НАТО пытаются использовать США чтобы продолжить конфликт на Украине за счет жителей США, заявил американский аналитик Скотт Риттер в соцсети X. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T06:29:00+03:00

2025-03-08T06:29:00+03:00

2025-03-08T06:29:00+03:00

в мире

сша

украина

европа

скотт риттер

эммануэль макрон

дональд трамп

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_b8fae32b356d6ccc4782db802c6eb36f.jpg

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Страны НАТО пытаются использовать США чтобы продолжить конфликт на Украине за счет жителей США, заявил американский аналитик Скотт Риттер в соцсети X."НАТО должна быть оборонительным альянсом, где все защищают друг друга, но сейчас некоторые стран-члены альянса хотят принять Украину и применить статью 5 о защите, а это приведет к ядерной войне. США не хотят в этом участвовать и не хотят за это платить", — сказал эксперт.Аналитик считает, что предложение президента Франции Эммануэля Макрона о передаче ядерного оружия странам Европы развязывает руки России и США в наращивании ядерного потенциала, в то время как в Вашингтоне планировали сокращение ядерного арсенала."Если НАТО в лице Евросоюза строит заговор по продолжению конфликта за счет американцев, зачем нам это надо?"— заключил эксперт.Осложнения в отношениях Европы и Вашингтона начались после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Американские власти хотят, чтобы страны ЕС начали вести свою политику и научились принимать самостоятельные решения, в том числе ответственность за безопасность Украины. Кроме того, глава Белого дома недоволен объемом инвестиций в оборону от европейских союзников по НАТО, требуя повысить расходы до пяти процентов от ВВП.

https://ria.ru/20250308/makron-2003759942.html

https://ria.ru/20250307/evropa-2003512364.html

сша

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, европа, скотт риттер, эммануэль макрон, дональд трамп, нато, евросоюз