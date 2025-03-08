https://ria.ru/20250308/rim-2003854688.html

Врачи зафиксировали улучшение состояния папы римского

Врачи зафиксировали улучшение состояния папы римского - РИА Новости, 08.03.2025

Врачи зафиксировали улучшение состояния папы римского

Врачи фиксируют постепенное улучшение состояния папы Римского Франциска, на протяжении трех недель находящегося в больнице с пневмонией, реакция на лечение... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T21:22:00+03:00

2025-03-08T21:22:00+03:00

2025-03-08T21:29:00+03:00

в мире

франциск (хорхе марио бергольо)

ватикан

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ВАТИКАН, 8 мар - РИА Новости. Врачи фиксируют постепенное улучшение состояния папы Римского Франциска, на протяжении трех недель находящегося в больнице с пневмонией, реакция на лечение хорошая, заявила служба печати Святого престола. "Клиническое состояние Папы в последние дни оставалось стабильным и, следовательно, свидетельствует о хорошей реакции на терапию. Таким образом, зафиксировано постепенное, небольшое улучшение" - говорится в сообщении. У понтифика не поднимается температура и улучшился газообмен. Показатели анализов крови также стабильны."Врачи, чтобы продолжать фиксировать эти первоначальные улучшения в ближайшие дни, благоразумно сохраняют прогноз сдержанным", - заявила ватиканская пресс-служба. В субботу утром понтифик причастился и провел время в молитве в часовне своих апартаментов в римской больнице "Джемелли", "а днем ​​чередовал отдых с работой", говорится в сообщении.В четверг Франциск впервые за три недели госпитализации обратился к верующим в аудиозаписи, поблагодарив за молитвы. Короткое выступление понтифика на испанском прозвучало в начале молебна за его здоровье на площади Святого Петра в Ватикане. В тот день Ватикан сообщил, что его состояние остается стабильным третий день подряд.

https://ria.ru/20250307/frantsisk-1857009309.html

https://ria.ru/20250306/papa-2003510621.html

ватикан

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в мире, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан