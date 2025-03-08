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Врачи зафиксировали улучшение состояния папы римского - РИА Новости, 08.03.2025
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21:22 08.03.2025 (обновлено: 21:29 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/rim-2003854688.html
Врачи зафиксировали улучшение состояния папы римского
Врачи зафиксировали улучшение состояния папы римского - РИА Новости, 08.03.2025
Врачи зафиксировали улучшение состояния папы римского
Врачи фиксируют постепенное улучшение состояния папы Римского Франциска, на протяжении трех недель находящегося в больнице с пневмонией, реакция на лечение... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T21:22:00+03:00
2025-03-08T21:29:00+03:00
в мире
франциск (хорхе марио бергольо)
ватикан
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ВАТИКАН, 8 мар - РИА Новости. Врачи фиксируют постепенное улучшение состояния папы Римского Франциска, на протяжении трех недель находящегося в больнице с пневмонией, реакция на лечение хорошая, заявила служба печати Святого престола. "Клиническое состояние Папы в последние дни оставалось стабильным и, следовательно, свидетельствует о хорошей реакции на терапию. Таким образом, зафиксировано постепенное, небольшое улучшение" - говорится в сообщении. У понтифика не поднимается температура и улучшился газообмен. Показатели анализов крови также стабильны."Врачи, чтобы продолжать фиксировать эти первоначальные улучшения в ближайшие дни, благоразумно сохраняют прогноз сдержанным", - заявила ватиканская пресс-служба. В субботу утром понтифик причастился и провел время в молитве в часовне своих апартаментов в римской больнице "Джемелли", "а днем ​​чередовал отдых с работой", говорится в сообщении.В четверг Франциск впервые за три недели госпитализации обратился к верующим в аудиозаписи, поблагодарив за молитвы. Короткое выступление понтифика на испанском прозвучало в начале молебна за его здоровье на площади Святого Петра в Ватикане. В тот день Ватикан сообщил, что его состояние остается стабильным третий день подряд.
https://ria.ru/20250307/frantsisk-1857009309.html
https://ria.ru/20250306/papa-2003510621.html
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в мире, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан
В мире, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Ватикан
Врачи зафиксировали улучшение состояния папы римского

Служба печати Святого престола: состояние папы Римского постепенно улучшается

© Фото : Фото предоставлено МИД КубыПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© Фото : Фото предоставлено МИД Кубы
Папа Римский Франциск. Архивное фото
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ВАТИКАН, 8 мар - РИА Новости. Врачи фиксируют постепенное улучшение состояния папы Римского Франциска, на протяжении трех недель находящегося в больнице с пневмонией, реакция на лечение хорошая, заявила служба печати Святого престола.
«
"Клиническое состояние Папы в последние дни оставалось стабильным и, следовательно, свидетельствует о хорошей реакции на терапию. Таким образом, зафиксировано постепенное, небольшое улучшение" - говорится в сообщении.
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7 марта, 11:28
У понтифика не поднимается температура и улучшился газообмен. Показатели анализов крови также стабильны.
«
"Врачи, чтобы продолжать фиксировать эти первоначальные улучшения в ближайшие дни, благоразумно сохраняют прогноз сдержанным", - заявила ватиканская пресс-служба. В субботу утром понтифик причастился и провел время в молитве в часовне своих апартаментов в римской больнице "Джемелли", "а днем ​​чередовал отдых с работой", говорится в сообщении.
В четверг Франциск впервые за три недели госпитализации обратился к верующим в аудиозаписи, поблагодарив за молитвы. Короткое выступление понтифика на испанском прозвучало в начале молебна за его здоровье на площади Святого Петра в Ватикане. В тот день Ватикан сообщил, что его состояние остается стабильным третий день подряд.
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