Врачи зафиксировали улучшение состояния папы римского
Служба печати Святого престола: состояние папы Римского постепенно улучшается
© Фото : Фото предоставлено МИД КубыПапа Римский Франциск
© Фото : Фото предоставлено МИД Кубы
Папа Римский Франциск. Архивное фото
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ВАТИКАН, 8 мар - РИА Новости. Врачи фиксируют постепенное улучшение состояния папы Римского Франциска, на протяжении трех недель находящегося в больнице с пневмонией, реакция на лечение хорошая, заявила служба печати Святого престола.
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"Клиническое состояние Папы в последние дни оставалось стабильным и, следовательно, свидетельствует о хорошей реакции на терапию. Таким образом, зафиксировано постепенное, небольшое улучшение" - говорится в сообщении.
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7 марта, 11:28
У понтифика не поднимается температура и улучшился газообмен. Показатели анализов крови также стабильны.
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"Врачи, чтобы продолжать фиксировать эти первоначальные улучшения в ближайшие дни, благоразумно сохраняют прогноз сдержанным", - заявила ватиканская пресс-служба. В субботу утром понтифик причастился и провел время в молитве в часовне своих апартаментов в римской больнице "Джемелли", "а днем чередовал отдых с работой", говорится в сообщении.
В четверг Франциск впервые за три недели госпитализации обратился к верующим в аудиозаписи, поблагодарив за молитвы. Короткое выступление понтифика на испанском прозвучало в начале молебна за его здоровье на площади Святого Петра в Ватикане. В тот день Ватикан сообщил, что его состояние остается стабильным третий день подряд.