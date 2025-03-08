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На Урале нашли по ДНК мать младенца, оставленного в мороз на скамейке - РИА Новости, 08.03.2025
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14:40 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/rebenok-2003814506.html
На Урале нашли по ДНК мать младенца, оставленного в мороз на скамейке
На Урале нашли по ДНК мать младенца, оставленного в мороз на скамейке - РИА Новости, 08.03.2025
На Урале нашли по ДНК мать младенца, оставленного в мороз на скамейке
Правоохранительные органы по ДНК установили личность матери новорожденного мальчика, оставленного в мороз на скамейке возле жилого дома в Нижнем Тагиле... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T14:40:00+03:00
2025-03-08T14:40:00+03:00
происшествия
нижний тагил
россия
свердловская область
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мар – РИА Новости. Правоохранительные органы по ДНК установили личность матери новорожденного мальчика, оставленного в мороз на скамейке возле жилого дома в Нижнем Тагиле Свердловской области, женщина дала признательные показания, сообщила пресс-служба регионального СК РФ. По данным управлений МВД и СК по региону, ранним утром во вторник местный житель обнаружил на скамейке около подъезда жилого дома на улице Красноармейской в Нижнем Тагиле новорожденного мальчика, завернутого в одеяло. Мужчина вызвал "скорую". Никаких пояснительных записок в свертке не было, с момента рождения мальчика прошло не более суток, его доставили в реанимацию детской горбольницы с переохлаждением, уточнял ранее РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых. Правоохранители начали поиски родителей ребенка. После происшествия СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Оставив мальчика в холодное время года, ранним утром, когда вокруг практически не было людей, лицо, которое сделало это, намеревалось лишить новорожденного жизни, подчеркивали в ведомстве. "В рамках расследования практическая помощь в установлении обстоятельств совершенного преступления оказывается следователями-криминалистами следственного управления СК России по Свердловской области. В частности, был взят образец буккального эпителия у младенца, который направлен для установления генотипа в региональный экспертно-криминалистический центр Следственного комитета России. После того, как генотип был установлен, он с помощью экспертов-криминалистов МВД сопоставлен с имеющейся базой данных геномной информации, в результате чего выявлено совпадение с ДНК-профилем ранее судимой жительницы Нижнего Тагила, которая, согласно выводам экспертов, является либо матерью, либо сестрой обнаруженного младенца", – рассказали в СК. Уже на допросе женщина призналась, что родила мальчика и решила избавиться от него, оставив на улице. Из-за тяжелого послеродового состояния ее доставили в больницу Нижнего Тагила, будет решен вопрос об избрании в отношении нее соответствующей меры пресечения, добавили в управлении. Как пояснил журналистам Горелых, подозреваемой оказалась 36-летняя местная жительница, дорожный рабочий одного из предприятий города, судимая, в том числе, по статьям о причинении смерти по неосторожности и убийстве. Крайнее наказание она отбывала в исправительной колонии Краснотурьинска, откуда освободилась в 2022 году. "Долго юлить с сыщиками она не стала и дала признательные показания. Третьего марта вечером она вне медицинского учреждения родила мальчика. Затем несколько часов думала, что с ним делать. После чего, завернув в одеяло, отнесла на улицу и оставила на лавочке. Дама проживает в съемной квартире одна, на учете по беременности не состояла. До этого неоднократно привлекалась полицией к административной ответственности за ненадлежащее воспитание собственных детей. В мае 2018 года была лишена родительских прав в отношении шести своих несовершеннолетних детей. К счастью, брошенный горе-матерью на морозе малыш выжил и, как говорится, дай бог ему здоровья и в последующем достойной жизни в хорошей семье. Отец новорожденного также представителями МВД установлен и опрошен", – отметил полковник Горелых.
https://ria.ru/20241201/mladenets-1986717169.html
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происшествия, нижний тагил, россия, свердловская область, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижний Тагил, Россия, Свердловская область, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале нашли по ДНК мать младенца, оставленного в мороз на скамейке

В Нижнем Тагиле нашли по ДНК мать оставленного в мороз у подъезда новорожденного

© Фото : СУ СК России по Свердловской области/TelegramЖилой дом, возле которого женщина оставила новорожденного мальчика в Нижнем Тагиле Свердловской области
Жилой дом, возле которого женщина оставила новорожденного мальчика в Нижнем Тагиле Свердловской области - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© Фото : СУ СК России по Свердловской области/Telegram
Жилой дом, возле которого женщина оставила новорожденного мальчика в Нижнем Тагиле Свердловской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мар – РИА Новости. Правоохранительные органы по ДНК установили личность матери новорожденного мальчика, оставленного в мороз на скамейке возле жилого дома в Нижнем Тагиле Свердловской области, женщина дала признательные показания, сообщила пресс-служба регионального СК РФ.
По данным управлений МВД и СК по региону, ранним утром во вторник местный житель обнаружил на скамейке около подъезда жилого дома на улице Красноармейской в Нижнем Тагиле новорожденного мальчика, завернутого в одеяло. Мужчина вызвал "скорую". Никаких пояснительных записок в свертке не было, с момента рождения мальчика прошло не более суток, его доставили в реанимацию детской горбольницы с переохлаждением, уточнял ранее РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых. Правоохранители начали поиски родителей ребенка. После происшествия СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Оставив мальчика в холодное время года, ранним утром, когда вокруг практически не было людей, лицо, которое сделало это, намеревалось лишить новорожденного жизни, подчеркивали в ведомстве.
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"В рамках расследования практическая помощь в установлении обстоятельств совершенного преступления оказывается следователями-криминалистами следственного управления СК России по Свердловской области. В частности, был взят образец буккального эпителия у младенца, который направлен для установления генотипа в региональный экспертно-криминалистический центр Следственного комитета России. После того, как генотип был установлен, он с помощью экспертов-криминалистов МВД сопоставлен с имеющейся базой данных геномной информации, в результате чего выявлено совпадение с ДНК-профилем ранее судимой жительницы Нижнего Тагила, которая, согласно выводам экспертов, является либо матерью, либо сестрой обнаруженного младенца", – рассказали в СК.
Уже на допросе женщина призналась, что родила мальчика и решила избавиться от него, оставив на улице. Из-за тяжелого послеродового состояния ее доставили в больницу Нижнего Тагила, будет решен вопрос об избрании в отношении нее соответствующей меры пресечения, добавили в управлении.
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Как пояснил журналистам Горелых, подозреваемой оказалась 36-летняя местная жительница, дорожный рабочий одного из предприятий города, судимая, в том числе, по статьям о причинении смерти по неосторожности и убийстве. Крайнее наказание она отбывала в исправительной колонии Краснотурьинска, откуда освободилась в 2022 году.
"Долго юлить с сыщиками она не стала и дала признательные показания. Третьего марта вечером она вне медицинского учреждения родила мальчика. Затем несколько часов думала, что с ним делать. После чего, завернув в одеяло, отнесла на улицу и оставила на лавочке. Дама проживает в съемной квартире одна, на учете по беременности не состояла. До этого неоднократно привлекалась полицией к административной ответственности за ненадлежащее воспитание собственных детей. В мае 2018 года была лишена родительских прав в отношении шести своих несовершеннолетних детей. К счастью, брошенный горе-матерью на морозе малыш выжил и, как говорится, дай бог ему здоровья и в последующем достойной жизни в хорошей семье. Отец новорожденного также представителями МВД установлен и опрошен", – отметил полковник Горелых.
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