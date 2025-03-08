https://ria.ru/20250308/rebenok-2003814506.html

На Урале нашли по ДНК мать младенца, оставленного в мороз на скамейке

На Урале нашли по ДНК мать младенца, оставленного в мороз на скамейке - РИА Новости, 08.03.2025

На Урале нашли по ДНК мать младенца, оставленного в мороз на скамейке

Правоохранительные органы по ДНК установили личность матери новорожденного мальчика, оставленного в мороз на скамейке возле жилого дома в Нижнем Тагиле... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T14:40:00+03:00

2025-03-08T14:40:00+03:00

2025-03-08T14:40:00+03:00

происшествия

нижний тагил

россия

свердловская область

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мар – РИА Новости. Правоохранительные органы по ДНК установили личность матери новорожденного мальчика, оставленного в мороз на скамейке возле жилого дома в Нижнем Тагиле Свердловской области, женщина дала признательные показания, сообщила пресс-служба регионального СК РФ. По данным управлений МВД и СК по региону, ранним утром во вторник местный житель обнаружил на скамейке около подъезда жилого дома на улице Красноармейской в Нижнем Тагиле новорожденного мальчика, завернутого в одеяло. Мужчина вызвал "скорую". Никаких пояснительных записок в свертке не было, с момента рождения мальчика прошло не более суток, его доставили в реанимацию детской горбольницы с переохлаждением, уточнял ранее РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых. Правоохранители начали поиски родителей ребенка. После происшествия СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Оставив мальчика в холодное время года, ранним утром, когда вокруг практически не было людей, лицо, которое сделало это, намеревалось лишить новорожденного жизни, подчеркивали в ведомстве. "В рамках расследования практическая помощь в установлении обстоятельств совершенного преступления оказывается следователями-криминалистами следственного управления СК России по Свердловской области. В частности, был взят образец буккального эпителия у младенца, который направлен для установления генотипа в региональный экспертно-криминалистический центр Следственного комитета России. После того, как генотип был установлен, он с помощью экспертов-криминалистов МВД сопоставлен с имеющейся базой данных геномной информации, в результате чего выявлено совпадение с ДНК-профилем ранее судимой жительницы Нижнего Тагила, которая, согласно выводам экспертов, является либо матерью, либо сестрой обнаруженного младенца", – рассказали в СК. Уже на допросе женщина призналась, что родила мальчика и решила избавиться от него, оставив на улице. Из-за тяжелого послеродового состояния ее доставили в больницу Нижнего Тагила, будет решен вопрос об избрании в отношении нее соответствующей меры пресечения, добавили в управлении. Как пояснил журналистам Горелых, подозреваемой оказалась 36-летняя местная жительница, дорожный рабочий одного из предприятий города, судимая, в том числе, по статьям о причинении смерти по неосторожности и убийстве. Крайнее наказание она отбывала в исправительной колонии Краснотурьинска, откуда освободилась в 2022 году. "Долго юлить с сыщиками она не стала и дала признательные показания. Третьего марта вечером она вне медицинского учреждения родила мальчика. Затем несколько часов думала, что с ним делать. После чего, завернув в одеяло, отнесла на улицу и оставила на лавочке. Дама проживает в съемной квартире одна, на учете по беременности не состояла. До этого неоднократно привлекалась полицией к административной ответственности за ненадлежащее воспитание собственных детей. В мае 2018 года была лишена родительских прав в отношении шести своих несовершеннолетних детей. К счастью, брошенный горе-матерью на морозе малыш выжил и, как говорится, дай бог ему здоровья и в последующем достойной жизни в хорошей семье. Отец новорожденного также представителями МВД установлен и опрошен", – отметил полковник Горелых.

https://ria.ru/20241201/mladenets-1986717169.html

https://ria.ru/20250213/shkolnitsa-1999139138.html

https://ria.ru/20240130/pyatigorsk-1924349179.html

нижний тагил

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свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижний тагил, россия, свердловская область, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)