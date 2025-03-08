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Над Белгородской и Ростовской областями сбили 16 беспилотников ВСУ
Над Белгородской и Ростовской областями сбили 16 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 08.03.2025
Над Белгородской и Ростовской областями сбили 16 беспилотников ВСУ
Российские средства ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников над Белгородской областью и шесть - над Ростовской, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T22:08:00+03:00
2025-03-08T22:08:00+03:00
2025-03-08T22:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников над Белгородской областью и шесть - над Ростовской, сообщили в Минобороны России."Восьмого марта с 20.00 до 21.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов: 10 БПЛА - над территорией Белгородской области и шесть БПЛА над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Россия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской и Ростовской областями сбили 16 беспилотников ВСУ
МО РФ: ПВО сбила десять БПЛА в Белгородской области и еще шесть в Ростовской