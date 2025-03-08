https://ria.ru/20250308/pvo-2003855908.html
В Белгородской области сработала ПВО
В Белгородской области сработала ПВО - РИА Новости, 08.03.2025
В Белгородской области сработала ПВО
Система ПВО сработала в Черняковском районе Белгородской области, пострадавших нет, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T22:03:00+03:00
2025-03-08T22:03:00+03:00
2025-03-08T22:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
чернянский район
вячеслав гладков
безопасность
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Система ПВО сработала в Черняковском районе Белгородской области, пострадавших нет, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В Чернянском районе сработало ПВО. По докладу главы, пострадавших нет", - написал он. Отмечается, что результате падения обломков загорелась пристройка частного домовладения - пожарными расчётами возгорание оперативно ликвидировано.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Чернянский район, Вячеслав Гладков, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области сработала ПВО
Гладков: в Черняковском районе Белгородской области сработала ПВО, раненых нет