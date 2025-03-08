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В Белгородской области сработала ПВО - РИА Новости, 08.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:03 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/pvo-2003855908.html
В Белгородской области сработала ПВО
В Белгородской области сработала ПВО - РИА Новости, 08.03.2025
В Белгородской области сработала ПВО
Система ПВО сработала в Черняковском районе Белгородской области, пострадавших нет, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T22:03:00+03:00
2025-03-08T22:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
чернянский район
вячеслав гладков
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Система ПВО сработала в Черняковском районе Белгородской области, пострадавших нет, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В Чернянском районе сработало ПВО. По докладу главы, пострадавших нет", - написал он. Отмечается, что результате падения обломков загорелась пристройка частного домовладения - пожарными расчётами возгорание оперативно ликвидировано.
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белгородская область
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белгородская область, чернянский район, вячеслав гладков, безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Чернянский район, Вячеслав Гладков, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области сработала ПВО

Гладков: в Черняковском районе Белгородской области сработала ПВО, раненых нет

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Система ПВО сработала в Черняковском районе Белгородской области, пострадавших нет, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Чернянском районе сработало ПВО. По докладу главы, пострадавших нет", - написал он.
Отмечается, что результате падения обломков загорелась пристройка частного домовладения - пожарными расчётами возгорание оперативно ликвидировано.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьЧернянский районВячеслав ГладковБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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