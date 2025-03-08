https://ria.ru/20250308/pvo-2003855908.html

В Белгородской области сработала ПВО

В Белгородской области сработала ПВО - РИА Новости, 08.03.2025

В Белгородской области сработала ПВО

Система ПВО сработала в Черняковском районе Белгородской области, пострадавших нет, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2025

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специальная военная операция на украине

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чернянский район

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безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Система ПВО сработала в Черняковском районе Белгородской области, пострадавших нет, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В Чернянском районе сработало ПВО. По докладу главы, пострадавших нет", - написал он. Отмечается, что результате падения обломков загорелась пристройка частного домовладения - пожарными расчётами возгорание оперативно ликвидировано.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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чернянский район

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белгородская область, чернянский район, вячеслав гладков, безопасность, россия, вооруженные силы украины