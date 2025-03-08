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Над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ
Над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 08.03.2025
Над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ
Российские средства ПВО около 18.30 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T20:10:00+03:00
2025-03-08T20:10:00+03:00
2025-03-08T20:10:00+03:00
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО около 18.30 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Восьмого марта около 18.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ
Минобороны: ПВО сбила украинский БПЛА над Белгородской областью