https://ria.ru/20250308/pvo-2003837708.html

Над Белгородской и Курской областями сбили пять беспилотников ВСУ

Над Белгородской и Курской областями сбили пять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 08.03.2025

Над Белгородской и Курской областями сбили пять беспилотников ВСУ

Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и два - над Курской, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T18:18:00+03:00

2025-03-08T18:18:00+03:00

2025-03-08T18:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и два - над Курской, сообщили в Минобороны России."Восьмого марта с 15.30 до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: три БПЛА - над территорией Белгородской области и два БПЛА над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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курская область, россия, вооруженные силы украины