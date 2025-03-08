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Над Белгородской и Курской областями сбили пять беспилотников ВСУ
Над Белгородской и Курской областями сбили пять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 08.03.2025
Над Белгородской и Курской областями сбили пять беспилотников ВСУ
Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и два - над Курской, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T18:18:00+03:00
2025-03-08T18:18:00+03:00
2025-03-08T18:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и два - над Курской, сообщили в Минобороны России."Восьмого марта с 15.30 до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: три БПЛА - над территорией Белгородской области и два БПЛА над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Над Белгородской и Курской областями сбили пять беспилотников ВСУ
Минобороны: ПВО сбила три дрона над Белгородской областью и еще два над Курской