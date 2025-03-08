https://ria.ru/20250308/pvo-2003767693.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 31 украинский беспилотник
Силы ПВО за ночь уничтожили 31 украинский беспилотник - РИА Новости, 08.03.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 31 украинский беспилотник
Вооруженные силы ночью сбили 31 беспилотник ВСУ над четырьмя российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T07:14:00+03:00
2025-03-08T07:14:00+03:00
2025-03-08T08:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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краснодарский край
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ярославская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили 31 беспилотник ВСУ над четырьмя российскими регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат", — говорится в релизе.Российские военные ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250307/minoborony-2003530400.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, краснодарский край, брянская область, ярославская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Краснодарский край, Брянская область, Ярославская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Силы ПВО за ночь уничтожили 31 украинский беспилотник
Силы ПВО за ночь уничтожили 31 БПЛА ВСУ над четырьмя российскими регионами