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Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 08.03.2025
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области
ПВО отразила атаку дронов в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T05:34:00+03:00
2025-03-08T05:34:00+03:00
2025-03-08T06:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
чертковский район
ростовская область
безопасность
юрий слюсарь
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. ПВО отразила атаку дронов в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Силами и средствами противовоздушной обороны ночью отражена атака БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах", — написал глава региона.По предварительной информации, пострадавших и повреждений на земле нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Средства ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
чертковский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чертковский район, ростовская область, безопасность, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Чертковский район, Ростовская область, Безопасность, Юрий Слюсарь
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области
ПВО отразила атаку БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области