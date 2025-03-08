https://ria.ru/20250308/pvo-2003762618.html

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 08.03.2025

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области

ПВО отразила атаку дронов в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T05:34:00+03:00

2025-03-08T05:34:00+03:00

2025-03-08T06:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

чертковский район

ростовская область

безопасность

юрий слюсарь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. ПВО отразила атаку дронов в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Силами и средствами противовоздушной обороны ночью отражена атака БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах", — написал глава региона.По предварительной информации, пострадавших и повреждений на земле нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Средства ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

чертковский район

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

чертковский район, ростовская область, безопасность, юрий слюсарь