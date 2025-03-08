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Российские власти продолжат поддерживать семьи, заявил Путин - РИА Новости, 08.03.2025
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00:17 08.03.2025 (обновлено: 00:25 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/putin-2003749807.html
Российские власти продолжат поддерживать семьи, заявил Путин
Российские власти продолжат поддерживать семьи, заявил Путин - РИА Новости, 08.03.2025
Российские власти продолжат поддерживать семьи, заявил Путин
Российские власти продолжат оказывать поддержку семьям с детьми, особенно многодетным, чтобы они чувствовали, что их интересы всегда в центре внимания... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T00:17:00+03:00
2025-03-08T00:25:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российские власти продолжат оказывать поддержку семьям с детьми, особенно многодетным, чтобы они чувствовали, что их интересы всегда в центре внимания государства, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении российских женщин с 8 Марта. "Вам подвластно самое главное - чудо рождения новой жизни. А чуткость и щедрость материнского сердца, тепло материнской любви преображают и украшают мир вокруг нас. Быть матерью - огромное счастье и вместе с тем непростой напряженный труд. Мы это прекрасно понимаем и обязательно продолжим делать все для того, чтобы мамы, семьи с детьми, особенно многодетные, чувствовали нужную им поддержку, видели, что их интересы всегда в центре внимания государства", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250308/putin-2003749180.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Российские власти продолжат поддерживать семьи, заявил Путин

Путин: власти продолжат поддерживать семьи, особенно многодетные

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российские власти продолжат оказывать поддержку семьям с детьми, особенно многодетным, чтобы они чувствовали, что их интересы всегда в центре внимания государства, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении российских женщин с 8 Марта.
"Вам подвластно самое главное - чудо рождения новой жизни. А чуткость и щедрость материнского сердца, тепло материнской любви преображают и украшают мир вокруг нас. Быть матерью - огромное счастье и вместе с тем непростой напряженный труд. Мы это прекрасно понимаем и обязательно продолжим делать все для того, чтобы мамы, семьи с детьми, особенно многодетные, чувствовали нужную им поддержку, видели, что их интересы всегда в центре внимания государства", - сказал Путин.
Вы вдохновляете на прекрасные поступки. Путин поздравил женщин с 8 Марта - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
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РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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