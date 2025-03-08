https://ria.ru/20250308/putin-2003749664.html
Путин отметил особую роль женщин в укреплении духа российских бойцов
Путин отметил особую роль женщин в укреплении духа российских бойцов - РИА Новости, 08.03.2025
Путин отметил особую роль женщин в укреплении духа российских бойцов
Президент России Владимир Путин отметил особую роль женщин в укреплении духа российских бойцов, которые находятся в зоне СВО, а также их веры в победу. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T00:14:00+03:00
2025-03-08T00:14:00+03:00
2025-03-08T00:14:00+03:00
россия
владимир путин
общество
международный женский день
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил особую роль женщин в укреплении духа российских бойцов, которые находятся в зоне СВО, а также их веры в победу. "Хочу также отдельно обратиться к женщинам, чьи близкие - мужья, отцы, братья, любимые - сейчас защищают будущее нашей страны. Ваше душевное участие, неизменная забота и ваша любовь, верность придают сил нашим бойцам, укрепляют их дух и непреклонную веру в то, что правда, а значит, и победа, на нашей стороне", - сказал Путин в поздравлении с Международным женским днем.
https://ria.ru/20250308/putin-2003749338.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество, международный женский день
Россия, Владимир Путин, Общество, Международный женский день
Путин отметил особую роль женщин в укреплении духа российских бойцов
Путин отметил особую роль женщин в укреплении духа российских бойцов в зоне СВО