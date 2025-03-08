https://ria.ru/20250308/putin-2003749664.html

Путин отметил особую роль женщин в укреплении духа российских бойцов

Путин отметил особую роль женщин в укреплении духа российских бойцов - РИА Новости, 08.03.2025

Путин отметил особую роль женщин в укреплении духа российских бойцов

Президент России Владимир Путин отметил особую роль женщин в укреплении духа российских бойцов, которые находятся в зоне СВО, а также их веры в победу. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T00:14:00+03:00

2025-03-08T00:14:00+03:00

2025-03-08T00:14:00+03:00

россия

владимир путин

общество

международный женский день

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил особую роль женщин в укреплении духа российских бойцов, которые находятся в зоне СВО, а также их веры в победу. "Хочу также отдельно обратиться к женщинам, чьи близкие - мужья, отцы, братья, любимые - сейчас защищают будущее нашей страны. Ваше душевное участие, неизменная забота и ваша любовь, верность придают сил нашим бойцам, укрепляют их дух и непреклонную веру в то, что правда, а значит, и победа, на нашей стороне", - сказал Путин в поздравлении с Международным женским днем.

https://ria.ru/20250308/putin-2003749338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, общество, международный женский день