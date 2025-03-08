https://ria.ru/20250308/putin-2003749338.html

Путин поздравил россиянок, находящихся в зоне СВО

Путин поздравил россиянок, находящихся в зоне СВО - РИА Новости, 08.03.2025

Путин поздравил россиянок, находящихся в зоне СВО

Президент России Владимир Путин в поздравлении с Международным женским днем подчеркнул, что россиянки, которые находятся в зоне СВО, всегда с честью выполняют... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T00:12:00+03:00

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2025-03-08T00:12:00+03:00

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении с Международным женским днем подчеркнул, что россиянки, которые находятся в зоне СВО, всегда с честью выполняют боевые задачи. "Самые теплые слова - женщинам, которые сейчас там, где особенно трудно. Это участники специальной военной операции. Вы находитесь на разных ее участках - и во фронтовых госпиталях, и на передовой. И всегда с честью выполняете боевые задачи", - отметил Путин в праздничном обращении.

https://ria.ru/20250308/putin-2003749180.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, общество