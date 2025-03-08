https://ria.ru/20250308/putin-2003749338.html
Путин поздравил россиянок, находящихся в зоне СВО
Путин поздравил россиянок, находящихся в зоне СВО - РИА Новости, 08.03.2025
Путин поздравил россиянок, находящихся в зоне СВО
Президент России Владимир Путин в поздравлении с Международным женским днем подчеркнул, что россиянки, которые находятся в зоне СВО, всегда с честью выполняют... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T00:12:00+03:00
2025-03-08T00:12:00+03:00
2025-03-08T00:12:00+03:00
россия
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении с Международным женским днем подчеркнул, что россиянки, которые находятся в зоне СВО, всегда с честью выполняют боевые задачи. "Самые теплые слова - женщинам, которые сейчас там, где особенно трудно. Это участники специальной военной операции. Вы находитесь на разных ее участках - и во фронтовых госпиталях, и на передовой. И всегда с честью выполняете боевые задачи", - отметил Путин в праздничном обращении.
https://ria.ru/20250308/putin-2003749180.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поздравил россиянок, находящихся в зоне СВО
Путин: женщины, находящиеся в зоне СВО, всегда с честью выполняют боевые задачи