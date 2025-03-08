https://ria.ru/20250308/putin-2003749180.html

Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

Путин поздравил россиянок с Международным женским днем - РИА Новости, 08.03.2025

Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

Президент России Владимир Путин поздравил соотечественниц с Международным женским днем. РИА Новости, 08.03.2025

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общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил соотечественниц с Международным женским днем."Дорогие женщины России, от всей души поздравляю вас с Международным женским днем. В нашей стране традиционно особое, очень теплое, искреннее отношение к этому замечательному празднику. Слова любви, признательности и уважения звучат сегодня повсюду. Мужчины спешат сказать своим мамам, женам, бабушкам, дочерям, сестрам, подругам, коллегам, как сильно они ими дорожат. Как ценят все, что вы делаете и дома для родных и близких, и на работе, выполняя подчас очень сложные профессиональные задачи", — сказал он в видеообращении.Он отметил, что женщины успевают все: окружают заботой детей и добиваются потрясающих успехов в самых разных сферах деятельности, сочетают в себе силу и хрупкость, храбрость и нежность, неизменно покоряют своей красотой и очарованием. Кроме того, по словам президента, они вдохновляют мужчин на прекрасные поступки, на стремление достичь большего, стать лучше, быть настоящими защитниками своей семьи, дома и Родины."Дорогие женщины, мы знаем, что многое в жизни держится именно на вас, на ваших талантах, творческой энергии, любви, предельной ответственности, с которой вы беретесь за любое дело. И повторю, мы всегда восторгаемся вашей красотой, нежностью, очарованием. Хочу пожелать вам успехов, здоровья и благополучия. Всего самого доброго вам и вашим близким. Будьте счастливы вместе с теми, кто вам дорог. С праздником вас! С Международным женским днем!" — добавил глава государства.Отдельно он отметил вклад россиянок, находящихся в зоне СВО. Президент подчеркнул, что они всегда с честью выполняют боевые задачи.

https://ria.ru/20250307/prazdnik-1848743509.html

https://ria.ru/20250307/peskov-2003609423.html

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"Вы вдохновляете на прекрасные поступки". Путин поздравил женщин с 8 Марта "Вы вдохновляете на прекрасные поступки". Путин поздравил женщин с 8 Марта. 2025-03-08T00:08 true PT3M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин