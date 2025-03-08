https://ria.ru/20250308/protivorechiya-2003824063.html

СМИ узнали о противоречиях Франции и Германии по финансированию ВПК ЕС

СМИ узнали о противоречиях Франции и Германии по финансированию ВПК ЕС - РИА Новости, 08.03.2025

СМИ узнали о противоречиях Франции и Германии по финансированию ВПК ЕС

Противоречия между Германией и Францией могут подорвать планы еврокомиссии по выделению 150 миллиардов евро новых кредитов для финансирования... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T15:53:00+03:00

2025-03-08T15:53:00+03:00

2025-03-08T15:53:00+03:00

в мире

франция

париж

берлин (город)

евросоюз

совет евросоюза

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_cdffb44149f9b3dac1f253a6e1251c63.jpg

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Противоречия между Германией и Францией могут подорвать планы еврокомиссии по выделению 150 миллиардов евро новых кредитов для финансирования военно-промышленного комплекса ЕС, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Ранее, как сообщает Financial Times, из-за противоречий с Парижем более, чем на год, было задержано соглашение по европейской программе оборонной промышленности, финансирование которой должно было составить 1,5 миллиарда евро. Уточняется, что противоречие между Парижем и Берлином возникло в вопросе открытости нового финансирования для стран-партнеров за пределами ЕС, так как Франция не готова с этим согласиться. "Мы находимся на стадии, которая требует согласования этого (проекта - ред.) во имя скорости, а не идеала... Но если присутствовало сопротивление при согласовании 1,5 миллиардов евро с возражениями Франции, то как мы можем ожидать выделения 150 миллиардов евро?" - приводит газета слова европейского дипломата, участвующего в переговорах. По данным газеты, старшие представители еврокомиссии, которые должны разработать решение проблемы в течение следующих десяти дней, ведут тесные переговоры с Берлином, Парижем и другими столицами стран ЕС, чтобы решение не заблокировали на стадии одобрения. "С этим предстоит проделать большую работу. Ничего не было еще неделю назад, а теперь нужно подготовить менее, чем за две недели... потребуются компромиссы", - приводит издание слова европейского чиновника. Ранее лидеры ЕС по итогам саммита поручили Совету Евросоюза рассмотреть кредит в 150 миллиардов евро для финансирования военно-промышленного комплекса, а также смягчение правил для финансирования военных расходов из бюджета стран-членов союза, следует из итогового документа саммита в Брюсселе.

https://ria.ru/20250303/makron-2002752629.html

https://ria.ru/20250307/rossija-2003604944.html

франция

париж

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, париж, берлин (город), евросоюз, совет евросоюза