СМИ узнали о противоречиях Франции и Германии по финансированию ВПК ЕС
FT: противоречия между Германией и Францией могут помешать финансированию ВПК ЕС
Флаги Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Противоречия между Германией и Францией могут подорвать планы еврокомиссии по выделению 150 миллиардов евро новых кредитов для финансирования военно-промышленного комплекса ЕС, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
Ранее, как сообщает Financial Times, из-за противоречий с Парижем более, чем на год, было задержано соглашение по европейской программе оборонной промышленности, финансирование которой должно было составить 1,5 миллиарда евро.
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Уточняется, что противоречие между Парижем и Берлином возникло в вопросе открытости нового финансирования для стран-партнеров за пределами ЕС, так как Франция не готова с этим согласиться. "Мы находимся на стадии, которая требует согласования этого (проекта - ред.) во имя скорости, а не идеала... Но если присутствовало сопротивление при согласовании 1,5 миллиардов евро с возражениями Франции, то как мы можем ожидать выделения 150 миллиардов евро?" - приводит газета слова европейского дипломата, участвующего в переговорах.
По данным газеты, старшие представители еврокомиссии, которые должны разработать решение проблемы в течение следующих десяти дней, ведут тесные переговоры с Берлином, Парижем и другими столицами стран ЕС, чтобы решение не заблокировали на стадии одобрения.
"С этим предстоит проделать большую работу. Ничего не было еще неделю назад, а теперь нужно подготовить менее, чем за две недели... потребуются компромиссы", - приводит издание слова европейского чиновника.
Ранее лидеры ЕС по итогам саммита поручили Совету Евросоюза рассмотреть кредит в 150 миллиардов евро для финансирования военно-промышленного комплекса, а также смягчение правил для финансирования военных расходов из бюджета стран-членов союза, следует из итогового документа саммита в Брюсселе.