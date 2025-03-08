https://ria.ru/20250308/protest-2003759299.html

Протестующие бросили листовки с галереи парламента Греции

Протестующие бросили листовки с галереи парламента Греции - РИА Новости, 08.03.2025

Протестующие бросили листовки с галереи парламента Греции

Несколько молодых людей бросили с галереи парламента Греции листовки в тот момент, когда греческий премьер Кириакос Мицотакис начал свою речь во время дебатов... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T03:19:00+03:00

2025-03-08T03:19:00+03:00

2025-03-08T03:19:00+03:00

в мире

греция

кириакос мицотакис

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АФИНЫ, 8 мар - РИА Новости. Несколько молодых людей бросили с галереи парламента Греции листовки в тот момент, когда греческий премьер Кириакос Мицотакис начал свою речь во время дебатов по вотуму недоверия правительству, этот момент показал парламентский телеканал Vouli TV, который вел трансляцию дебатов. "Вот такие вещи происходят, господин спикер (парламента Никитас Какламанис). Немного активности в парламенте не нарушит нормального течения дебатов", - сказал Мицотакис. В связи с инцидентом Какламанис потребовал от парламентской охраны вывести небольшую группу молодых людей, которые бросали листовки. Как сообщило греческое общественное телевидение ERTNews, пресс-служба партии "Новые левые" опубликовала заявление по поводу инцидента, в котором говорится, что листовки разбросали приглашенные ею студенты. "В борьбе с сокрытием информации на передовой находятся студенты страны. И именно это они сделали в парламенте. Студенты, в том числе представители "Новых левых", провели символическую акцию протеста, передавая требование крупных митингов: отставка правительства. Мы приветствуем их смелую инициативу. Кислород повсюду!" - говорится в заявлении "Новые левых". На листовках были изображены Мицотакис, бывший министр транспорта Костас Караманлис и бывший заместитель министра при премьере Христос Триантопулос, а также содержался призыв "Уйдите сейчас". Как уточнил спикер парламента, он отказывался верить, что протестующие вошли в парламент по официальным приглашениям от конкретной парламентской группы, пока не увидел заявление "Новых левых". "До конца парламентского срока "Новым левым" не будет разрешено получать официальные приглашения для гостей в парламент", - заключил Какламанис. В среду крупнейшая в Греции оппозиционная партия ПАСОК - Движение перемен инициировала вотум недоверия, обвинив правительство страны в затягивании расследования и сокрытии доказательств по делу о крупнейшей в истории Греции железнодорожной катастрофе, произошедшей в ночь с 28 февраля на 1 марта 2023 года в местечке Темпи. Тогда погибли 57 человек. По заявлению оппозиции, беспрецедентно многолюдные митинги 26 января и 28 февраля этого года продемонстрировали устоявшуюся веру общества в ответственность правительства как за саму аварию, так и за обстоятельства, приведшие к столкновению поездов, а также за попытку скрыть ответственность правительства за действия и бездействие. По мнению оппозиции, к преступной халатности и безразличию правительства в период, предшествовавший аварии, добавилась не менее преступная и методичная попытка скрыть свою ответственность за произошедшее впоследствии. Митинги проходили под лозунгом "У меня нет кислорода".

https://ria.ru/20250308/gretsija-2003758910.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, греция, кириакос мицотакис