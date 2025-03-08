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Россияне могут лишиться электросамокатов при долгах свыше трех тысяч рублей
Россияне могут лишиться электросамокатов при долгах свыше трех тысяч рублей - РИА Новости, 08.03.2025
Россияне могут лишиться электросамокатов при долгах свыше трех тысяч рублей
Судебные приставы могут изымать электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности при задолженности от 3 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T08:38:00+03:00
2025-03-08T08:38:00+03:00
2025-03-08T08:38:00+03:00
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общество
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Судебные приставы могут изымать электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности при задолженности от 3 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе московского главка ФССП РФ. Как рассказали в ведомстве, основанием для изъятия или ареста имущества являются любые задолженности свыше 3 тысяч рублей. "Самокат или иные средства индивидуальной мобильности являются имуществом, поэтому судебный пристав-исполнитель вправе наложить на него арест, а также изъять арестованное имущество", - сообщили в ведомстве, отвечая на запрос агентства. Так, электросамокат могут изъять или арестовать за долги по алиментам, штрафам, моральному вреду, а также по иным взысканиям имущественного характера в пользу физических и юридических лиц и бюджетов РФ.
https://ria.ru/20240913/shtraf-1972563870.html
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россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество
Россия, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Общество
Россияне могут лишиться электросамокатов при долгах свыше трех тысяч рублей
ФССП: электросамокаты могут изымать при задолженности от 3 тысяч рублей