https://ria.ru/20250308/pristavy-2003772984.html

Россияне могут лишиться электросамокатов при долгах свыше трех тысяч рублей

Россияне могут лишиться электросамокатов при долгах свыше трех тысяч рублей - РИА Новости, 08.03.2025

Россияне могут лишиться электросамокатов при долгах свыше трех тысяч рублей

Судебные приставы могут изымать электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности при задолженности от 3 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T08:38:00+03:00

2025-03-08T08:38:00+03:00

2025-03-08T08:38:00+03:00

россия

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808393962_0:162:3353:2048_1920x0_80_0_0_655354e95a43d95b1a47d0f5c15e3665.jpg

МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Судебные приставы могут изымать электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности при задолженности от 3 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе московского главка ФССП РФ. Как рассказали в ведомстве, основанием для изъятия или ареста имущества являются любые задолженности свыше 3 тысяч рублей. "Самокат или иные средства индивидуальной мобильности являются имуществом, поэтому судебный пристав-исполнитель вправе наложить на него арест, а также изъять арестованное имущество", - сообщили в ведомстве, отвечая на запрос агентства. Так, электросамокат могут изъять или арестовать за долги по алиментам, штрафам, моральному вреду, а также по иным взысканиям имущественного характера в пользу физических и юридических лиц и бюджетов РФ.

https://ria.ru/20240913/shtraf-1972563870.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество