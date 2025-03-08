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Россияне могут лишиться электросамокатов при долгах свыше трех тысяч рублей - РИА Новости, 08.03.2025
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08:38 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/pristavy-2003772984.html
Россияне могут лишиться электросамокатов при долгах свыше трех тысяч рублей
Россияне могут лишиться электросамокатов при долгах свыше трех тысяч рублей - РИА Новости, 08.03.2025
Россияне могут лишиться электросамокатов при долгах свыше трех тысяч рублей
Судебные приставы могут изымать электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности при задолженности от 3 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T08:38:00+03:00
2025-03-08T08:38:00+03:00
россия
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
общество
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Судебные приставы могут изымать электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности при задолженности от 3 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе московского главка ФССП РФ. Как рассказали в ведомстве, основанием для изъятия или ареста имущества являются любые задолженности свыше 3 тысяч рублей. "Самокат или иные средства индивидуальной мобильности являются имуществом, поэтому судебный пристав-исполнитель вправе наложить на него арест, а также изъять арестованное имущество", - сообщили в ведомстве, отвечая на запрос агентства. Так, электросамокат могут изъять или арестовать за долги по алиментам, штрафам, моральному вреду, а также по иным взысканиям имущественного характера в пользу физических и юридических лиц и бюджетов РФ.
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россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество
Россия, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Общество
Россияне могут лишиться электросамокатов при долгах свыше трех тысяч рублей

ФССП: электросамокаты могут изымать при задолженности от 3 тысяч рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛюди катаются на электросамокатах по набережной Москвы
Люди катаются на электросамокатах по набережной Москвы - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Люди катаются на электросамокатах по набережной Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Судебные приставы могут изымать электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности при задолженности от 3 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе московского главка ФССП РФ.
Как рассказали в ведомстве, основанием для изъятия или ареста имущества являются любые задолженности свыше 3 тысяч рублей.
"Самокат или иные средства индивидуальной мобильности являются имуществом, поэтому судебный пристав-исполнитель вправе наложить на него арест, а также изъять арестованное имущество", - сообщили в ведомстве, отвечая на запрос агентства.
Так, электросамокат могут изъять или арестовать за долги по алиментам, штрафам, моральному вреду, а также по иным взысканиям имущественного характера в пользу физических и юридических лиц и бюджетов РФ.
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