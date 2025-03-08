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В Приморье ищут мужчину, бросившего на автостоянку два "коктейля Молотова" - РИА Новости, 08.03.2025
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10:29 08.03.2025 (обновлено: 11:27 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/primore-2003783845.html
В Приморье ищут мужчину, бросившего на автостоянку два "коктейля Молотова"
В Приморье ищут мужчину, бросившего на автостоянку два "коктейля Молотова" - РИА Новости, 08.03.2025
В Приморье ищут мужчину, бросившего на автостоянку два "коктейля Молотова"
В Артеме разыскивают мужчину, бросившего на автостоянку два "коктейля Молотова", сообщила прокуратура Приморского края. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T10:29:00+03:00
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происшествия
россия
приморский край
артем
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ВЛАДИВОСТОК, 8 мар — РИА Новости. В Артеме разыскивают мужчину, бросившего на автостоянку два "коктейля Молотова", сообщила прокуратура Приморского края."Предварительно установлено, что в ночное время 7 марта 2025 года мужчина забросил на огороженную территорию автостоянки по улице Ватутина в городе Артеме две бутылки с зажигательной смесью. В результате произошло возгорание ворот стоянки. Вторая бутылка попала в припаркованный автомобиль, однако не воспламенилась", — говорится в релизе. Личность поджигателя устанавливают, также идет оценка ущерба.Ведомство уточнило, что проверку ведут по статье "Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога".
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происшествия, россия, приморский край, артем
Происшествия, Россия, Приморский край, Артем
В Приморье ищут мужчину, бросившего на автостоянку два "коктейля Молотова"

В Артеме разыскивают мужчину, бросившего на автостоянку два коктейля Молотова

© Прокуратура Приморского края/TelegramПоджог автостоянки в Артеме
Поджог автостоянки в Артеме - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© Прокуратура Приморского края/Telegram
Поджог автостоянки в Артеме
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ВЛАДИВОСТОК, 8 мар — РИА Новости. В Артеме разыскивают мужчину, бросившего на автостоянку два "коктейля Молотова", сообщила прокуратура Приморского края.
"Предварительно установлено, что в ночное время 7 марта 2025 года мужчина забросил на огороженную территорию автостоянки по улице Ватутина в городе Артеме две бутылки с зажигательной смесью. В результате произошло возгорание ворот стоянки. Вторая бутылка попала в припаркованный автомобиль, однако не воспламенилась", — говорится в релизе.
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Личность поджигателя устанавливают, также идет оценка ущерба.
Ведомство уточнило, что проверку ведут по статье "Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога".
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