https://ria.ru/20250308/prigovor-2003766053.html

В США приговорили к пожизненному заключению лидера мексиканского картеля

В США приговорили к пожизненному заключению лидера мексиканского картеля - РИА Новости, 08.03.2025

В США приговорили к пожизненному заключению лидера мексиканского картеля

Известный своей жестокостью лидер мексиканского картеля получил пожизненное заключение за международные поставки наркотиков и огнестрельного оружия, сообщило... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T06:31:00+03:00

2025-03-08T06:31:00+03:00

2025-03-08T06:31:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Известный своей жестокостью лидер мексиканского картеля получил пожизненное заключение за международные поставки наркотиков и огнестрельного оружия, сообщило федеральное агентство министерства юстиции США в социальной сети Х, не назвав имени осужденного. "Гражданин США и Мексики, имеющий двойное гражданство, один из основателей международной наркоорганизации "Картель Нового поколения Халиско", был приговорен сегодня в округе Колумбия к пожизненному заключению и дополнительно 30 годам лишения свободы за участие в крупном заговоре с целью незаконного оборота наркотиков", - говорится в сообщении, опубликованном на странице американского минюста. В ходе расследования было установлено, что доходы обвиняемого от этой деятельности составили около шести миллиардов долларов. Картель "Новое поколение Халиско" является одной из самых влиятельных преступных группировок в Мексике. Основанный в 2009 году картель организует незаконный оборот наркотиков, торговлю людьми и киберпреступления. В феврале 2025 года власти США официально признали "Новое поколение Халиско" террористической организацией. По словам президента США Дональда Трампа, борьба с нелегальной миграцией и наркотрафиком остается одной из ключевых задач его администрации. В ходе рабочей встречи с губернаторами, состоявшейся 21 февраля, Трамп выступил с инициативой о принятии законов на уровне штатов, предусматривающих смертную казнь для лиц, занимающихся распространением наркотических веществ.

https://ria.ru/20250306/vens-2003318720.html

https://ria.ru/20250214/ssha-1999271360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, мексика, колумбия, дональд трамп