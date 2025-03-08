В США приговорили к пожизненному заключению лидера мексиканского картеля
В США лидер мексиканского картеля получил пожизненный срок за продажу наркотиков
© AP Photo / Sean RayfordИсправительное учреждения Lee Correctional в штате Южная Каролина
© AP Photo / Sean Rayford
Исправительное учреждения Lee Correctional в штате Южная Каролина. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Известный своей жестокостью лидер мексиканского картеля получил пожизненное заключение за международные поставки наркотиков и огнестрельного оружия, сообщило федеральное агентство министерства юстиции США в социальной сети Х, не назвав имени осужденного.
"Гражданин США и Мексики, имеющий двойное гражданство, один из основателей международной наркоорганизации "Картель Нового поколения Халиско", был приговорен сегодня в округе Колумбия к пожизненному заключению и дополнительно 30 годам лишения свободы за участие в крупном заговоре с целью незаконного оборота наркотиков", - говорится в сообщении, опубликованном на странице американского минюста.
В ходе расследования было установлено, что доходы обвиняемого от этой деятельности составили около шести миллиардов долларов.
Картель "Новое поколение Халиско" является одной из самых влиятельных преступных группировок в Мексике. Основанный в 2009 году картель организует незаконный оборот наркотиков, торговлю людьми и киберпреступления. В феврале 2025 года власти США официально признали "Новое поколение Халиско" террористической организацией.
По словам президента США Дональда Трампа, борьба с нелегальной миграцией и наркотрафиком остается одной из ключевых задач его администрации. В ходе рабочей встречи с губернаторами, состоявшейся 21 февраля, Трамп выступил с инициативой о принятии законов на уровне штатов, предусматривающих смертную казнь для лиц, занимающихся распространением наркотических веществ.
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