https://ria.ru/20250308/prestupleniya-2003766355.html
Беженка рассказала, как ВСУ расправлялись с людьми в Новогродовке
Беженка рассказала, как ВСУ расправлялись с людьми в Новогродовке - РИА Новости, 08.03.2025
Беженка рассказала, как ВСУ расправлялись с людьми в Новогродовке
Украинские военные перед отступлением из Новогродовки в ДНР кидали гранаты в подвалы домов, где прятались мирные жители, сообщила РИА Новости беженка из города... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T06:39:00+03:00
2025-03-08T06:39:00+03:00
2025-03-08T09:39:00+03:00
россия
новогродовка
донецкая народная республика
владимир путин
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 8 мар — РИА Новости. Украинские военные перед отступлением из Новогродовки в ДНР кидали гранаты в подвалы домов, где прятались мирные жители, сообщила РИА Новости беженка из города Елена Махатенко."Было такое, что они (ВСУ. — Прим. ред.) приходили с гранатами и просто кидали в подвал. Все, кто там прятался, не выжили. Это было при отступлении (ВСУ. — Прим. ред.)", — сказала собеседница агентства. Преступления, совершенные украинскими военными и наемниками на территории приграничных российских регионов, документируют и расследуют органы прокуратуры и Следственного комитета. Среди совершивших такие нарушения есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны отметил, что киевские власти каждый день совершают преступления против своего и российского народа, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти нарушения, особенно против мирного населения, а задача спецслужб — найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20250129/kiev-1996026534.html
https://ria.ru/20250206/vsu-1997643505.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, новогродовка, донецкая народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
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Беженка рассказала, как ВСУ расправлялись с людьми в Новогродовке
Беженка Махатенко: ВСУ перед уходом из Новогродовки бросали гранаты в подвалы