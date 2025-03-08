https://ria.ru/20250308/prestupleniya-2003766355.html

Беженка рассказала, как ВСУ расправлялись с людьми в Новогродовке

Беженка рассказала, как ВСУ расправлялись с людьми в Новогродовке - РИА Новости, 08.03.2025

Беженка рассказала, как ВСУ расправлялись с людьми в Новогродовке

Украинские военные перед отступлением из Новогродовки в ДНР кидали гранаты в подвалы домов, где прятались мирные жители, сообщила РИА Новости беженка из города... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T06:39:00+03:00

2025-03-08T06:39:00+03:00

2025-03-08T09:39:00+03:00

россия

новогродовка

донецкая народная республика

владимир путин

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 8 мар — РИА Новости. Украинские военные перед отступлением из Новогродовки в ДНР кидали гранаты в подвалы домов, где прятались мирные жители, сообщила РИА Новости беженка из города Елена Махатенко."Было такое, что они (ВСУ. — Прим. ред.) приходили с гранатами и просто кидали в подвал. Все, кто там прятался, не выжили. Это было при отступлении (ВСУ. — Прим. ред.)", — сказала собеседница агентства. Преступления, совершенные украинскими военными и наемниками на территории приграничных российских регионов, документируют и расследуют органы прокуратуры и Следственного комитета. Среди совершивших такие нарушения есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны отметил, что киевские власти каждый день совершают преступления против своего и российского народа, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти нарушения, особенно против мирного населения, а задача спецслужб — найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20250129/kiev-1996026534.html

https://ria.ru/20250206/vsu-1997643505.html

россия

новогродовка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, новогродовка, донецкая народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия