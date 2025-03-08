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Беженка рассказала, как ВСУ расправлялись с людьми в Новогродовке - РИА Новости, 08.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:39 08.03.2025 (обновлено: 09:39 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/prestupleniya-2003766355.html
Беженка рассказала, как ВСУ расправлялись с людьми в Новогродовке
Беженка рассказала, как ВСУ расправлялись с людьми в Новогродовке - РИА Новости, 08.03.2025
Беженка рассказала, как ВСУ расправлялись с людьми в Новогродовке
Украинские военные перед отступлением из Новогродовки в ДНР кидали гранаты в подвалы домов, где прятались мирные жители, сообщила РИА Новости беженка из города... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T06:39:00+03:00
2025-03-08T09:39:00+03:00
россия
новогродовка
донецкая народная республика
владимир путин
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 8 мар — РИА Новости. Украинские военные перед отступлением из Новогродовки в ДНР кидали гранаты в подвалы домов, где прятались мирные жители, сообщила РИА Новости беженка из города Елена Махатенко."Было такое, что они (ВСУ. — Прим. ред.) приходили с гранатами и просто кидали в подвал. Все, кто там прятался, не выжили. Это было при отступлении (ВСУ. — Прим. ред.)", — сказала собеседница агентства. Преступления, совершенные украинскими военными и наемниками на территории приграничных российских регионов, документируют и расследуют органы прокуратуры и Следственного комитета. Среди совершивших такие нарушения есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны отметил, что киевские власти каждый день совершают преступления против своего и российского народа, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти нарушения, особенно против мирного населения, а задача спецслужб — найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20250129/kiev-1996026534.html
https://ria.ru/20250206/vsu-1997643505.html
россия
новогродовка
донецкая народная республика
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россия, новогродовка, донецкая народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Новогродовка, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Специальная военная операция на Украине
Беженка рассказала, как ВСУ расправлялись с людьми в Новогродовке

Беженка Махатенко: ВСУ перед уходом из Новогродовки бросали гранаты в подвалы

© РИА НовостиГород Новогродовка в ДНР
Город Новогродовка в ДНР - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости
Город Новогродовка в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 мар — РИА Новости. Украинские военные перед отступлением из Новогродовки в ДНР кидали гранаты в подвалы домов, где прятались мирные жители, сообщила РИА Новости беженка из города Елена Махатенко.
"Было такое, что они (ВСУ. — Прим. ред.) приходили с гранатами и просто кидали в подвал. Все, кто там прятался, не выжили. Это было при отступлении (ВСУ. — Прим. ред.)", — сказала собеседница агентства.
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Минобороны 8 сентября 2024 года сообщило об освобождении Новогродовки. Следственный комитет продолжает фиксировать детали военных преступлений, совершенных украинскими военнослужащими в период оккупации.

Преступления, совершенные украинскими военными и наемниками на территории приграничных российских регионов, документируют и расследуют органы прокуратуры и Следственного комитета. Среди совершивших такие нарушения есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны отметил, что киевские власти каждый день совершают преступления против своего и российского народа, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти нарушения, особенно против мирного населения, а задача спецслужб — найти и покарать преступников.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияНовогродовкаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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