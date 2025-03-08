https://ria.ru/20250308/premer-2003821558.html

Фицо заступился за своего соратника, сказавшего о "российском" Киеве

Фицо заступился за своего соратника, сказавшего о "российском" Киеве - РИА Новости, 08.03.2025

Фицо заступился за своего соратника, сказавшего о "российском" Киеве

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" заступился за своего соратника по партии Smer-SD Эрика Калиняка после его слов о... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T15:31:00+03:00

2025-03-08T15:31:00+03:00

2025-03-08T17:24:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 8 мар — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" заступился за своего соратника по партии Smer-SD Эрика Калиняка после его слов о России в Киеве."Заявление Эрика Калиняка понимаю, как циничное замечание, — он так это обозначил, в этом духе его нужно интерпретировать", — отметил премьер.По словам Фицо, политик продолжит быть главой команды его советников в кабмине.В оппозиционной партии Progresívne Slovensko, представленной в парламенте страны, раскритиковали слова Калиняка, заявив, что нынешнее правительство своей риторикой "сжигает мосты" между республикой и ее союзниками. Посольство Украины в Братиславе, в свою очередь, выразило протест и указало на подрыв усилий сторон вернуться к взаимовыгодному и конструктивному диалогу.

https://ria.ru/20250308/fitso-2003824345.html

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в мире, словакия, украина, киев, роберт фицо, россия