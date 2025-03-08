Фицо заступился за своего соратника, сказавшего о "российском" Киеве
Фицо заступился за своего соратника Калиняка после его слов о российском Киеве
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 8 мар — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" заступился за своего соратника по партии Smer-SD Эрика Калиняка после его слов о России в Киеве.
В четверг Калиняк заявил в интервью изданию Interez, что Россия, заняв Киев, стала бы более надежным соседом, чем Украина. Он напомнил, что Братислава не раз поддерживала постсоветскую республику в ее экономических конфликтах с Москвой, тогда как киевские власти не хотели помогать Словакии в сложных ситуациях. На этом фоне депутат ЕП назвал русских более достойными доверия партнерами.
"Заявление Эрика Калиняка понимаю, как циничное замечание, — он так это обозначил, в этом духе его нужно интерпретировать", — отметил премьер.
По словам Фицо, политик продолжит быть главой команды его советников в кабмине.
В оппозиционной партии Progresívne Slovensko, представленной в парламенте страны, раскритиковали слова Калиняка, заявив, что нынешнее правительство своей риторикой "сжигает мосты" между республикой и ее союзниками.
Посольство Украины в Братиславе, в свою очередь, выразило протест и указало на подрыв усилий сторон вернуться к взаимовыгодному и конструктивному диалогу.