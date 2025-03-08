https://ria.ru/20250308/prazdnik-2003823280.html
Российские связистки отмечают Международный женский день в зоне СВО
Российские связистки отмечают Международный женский день в зоне СВО - РИА Новости, 08.03.2025
Российские связистки отмечают Международный женский день в зоне СВО
Связистка группировки войск "Днепр" Вооруженных сил России и ветеран Великой Отечественной войны, бывшая связистка 3-го Украинского фронта отмечают... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T15:40:00+03:00
2025-03-08T15:40:00+03:00
2025-03-08T15:40:00+03:00
россия
запорожская область
международный женский день
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003822715_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5e67e77208fb10d89b554c2abd4d36d4.jpg
ТОКМАК, 8 мар - РИА Новости. Связистка группировки войск "Днепр" Вооруженных сил России и ветеран Великой Отечественной войны, бывшая связистка 3-го Украинского фронта отмечают Международный женский день в зоне проведения специальной военной операции, передает корреспондент РИА Новости. Военные следователи Следственного комитета России и командиры гвардейского 1430-го полка ВС РФ поздравили женщин-военнослужащих и женщин - ветеранов Великой Отечественной войны, живущих или выполняющих боевые задания в Запорожской области. Среди получивших поздравление оказались две связистки. Одна из них служит в ВС РФ, это радиотелефонист с позывным "Ведьма", другая - ветеран Великой Отечественной войны, бывший рядовой роты связи мотострелкового полка 3-го Украинского фронта. Обе отмечают 8 Марта в зоне боевых действий, и одна сменила другую на линии боевого соприкосновения спустя почти 80 лет. Также командиры и военные следователи поздравили всех женщин России с Международным женским днем и пожелали им мирного неба над головой и счастья.
https://ria.ru/20250308/prazdnik-2003776742.html
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003822715_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fcf8112ed119d496ab7408b326df4291.jpg
Поздравления с 8 Марта для связистки ВС РФ и бывшей связистки 3-го Украинского фронта
Связистка группировки войск "Днепр" Вооруженных сил России и ветеран Великой Отечественной войны, бывшая связистка 3-го Украинского фронта отмечают Международный женский день в зоне СВО, передает корреспондент РИА Новости. Свои поздравления женщинам также передали военные следователи Следственного комитета России.
2025-03-08T15:40
true
PT3M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, международный женский день
Россия, Запорожская область, Международный женский день
Российские связистки отмечают Международный женский день в зоне СВО
Связистка "Днепра" и ветеран ВОВ празднуют 8 марта в Запорожской области