https://ria.ru/20250308/prazdnik-2003823280.html

Российские связистки отмечают Международный женский день в зоне СВО

Российские связистки отмечают Международный женский день в зоне СВО - РИА Новости, 08.03.2025

Российские связистки отмечают Международный женский день в зоне СВО

Связистка группировки войск "Днепр" Вооруженных сил России и ветеран Великой Отечественной войны, бывшая связистка 3-го Украинского фронта отмечают... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T15:40:00+03:00

2025-03-08T15:40:00+03:00

2025-03-08T15:40:00+03:00

россия

запорожская область

международный женский день

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ТОКМАК, 8 мар - РИА Новости. Связистка группировки войск "Днепр" Вооруженных сил России и ветеран Великой Отечественной войны, бывшая связистка 3-го Украинского фронта отмечают Международный женский день в зоне проведения специальной военной операции, передает корреспондент РИА Новости. Военные следователи Следственного комитета России и командиры гвардейского 1430-го полка ВС РФ поздравили женщин-военнослужащих и женщин - ветеранов Великой Отечественной войны, живущих или выполняющих боевые задания в Запорожской области. Среди получивших поздравление оказались две связистки. Одна из них служит в ВС РФ, это радиотелефонист с позывным "Ведьма", другая - ветеран Великой Отечественной войны, бывший рядовой роты связи мотострелкового полка 3-го Украинского фронта. Обе отмечают 8 Марта в зоне боевых действий, и одна сменила другую на линии боевого соприкосновения спустя почти 80 лет. Также командиры и военные следователи поздравили всех женщин России с Международным женским днем и пожелали им мирного неба над головой и счастья.

https://ria.ru/20250308/prazdnik-2003776742.html

россия

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Поздравления с 8 Марта для связистки ВС РФ и бывшей связистки 3-го Украинского фронта Связистка группировки войск "Днепр" Вооруженных сил России и ветеран Великой Отечественной войны, бывшая связистка 3-го Украинского фронта отмечают Международный женский день в зоне СВО, передает корреспондент РИА Новости. Свои поздравления женщинам также передали военные следователи Следственного комитета России. 2025-03-08T15:40 true PT3M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, запорожская область, международный женский день