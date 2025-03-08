Празднование Международного женского дня в России
Ежегодно Международный женский день празднуется 8 марта.
Ежегодно Международный женский день празднуется 8 марта.
Дата не меняется и не зависит ни от каких факторов.
Дата не меняется и не зависит ни от каких факторов.
В России "женский день" в первый раз состоялся 2 марта в 1913 году, случилось это в Петербурге.
В России "женский день" в первый раз состоялся 2 марта в 1913 году, случилось это в Петербурге.
В 1914 году его перенесли на 23 февраля (8 марта по новому стилю).
В 1914 году его перенесли на 23 февраля (8 марта по новому стилю).
Суть праздника неразрывно связана с многовековой борьбой женщин за участие в общественной жизни на равных условиях с мужчинами и за улучшение условий жизни и работы женщин.
Суть праздника неразрывно связана с многовековой борьбой женщин за участие в общественной жизни на равных условиях с мужчинами и за улучшение условий жизни и работы женщин.
Во многих странах со временем революционные настроения в Женский день сошли на нет.
Во многих странах со временем революционные настроения в Женский день сошли на нет.
Определенных традиций, связанных с Международным женским днем, не сложилось.
Определенных традиций, связанных с Международным женским днем, не сложилось.
Сейчас в этот день всех женщин, независимо от их социального статуса и возраста, поздравляют коллеги и родственники, дарят подарки и освобождают от бытовых дел.
Сейчас в этот день всех женщин, независимо от их социального статуса и возраста, поздравляют коллеги и родственники, дарят подарки и освобождают от бытовых дел.
Особое место в этом празднике занимают цветы.
Традиционным подарком считаются веточка мимозы и букет из тюльпанов.
Традиционным подарком считаются веточка мимозы и букет из тюльпанов.
Во всех городах России организовываются концерты, во многих заведениях действуют скидки и акции для женщин, устраиваются уличные гуляния.
Во всех городах России организовываются концерты, во многих заведениях действуют скидки и акции для женщин, устраиваются уличные гуляния.