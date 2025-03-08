https://ria.ru/20250308/prazdnik-2003813920.html

Празднование Международного женского дня в России

Празднование Международного женского дня в России - РИА Новости, 08.03.2025

Празднование Международного женского дня в России

Международный женский день в России традиционно ассоциируется с наступлением весны, улыбками и букетами. Подробнее о празднике — в фотоленте Ria.ru РИА Новости, 08.03.2025

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фото

международный женский день

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Международный женский день в России традиционно ассоциируется с наступлением весны, улыбками и букетами. Подробнее о празднике — в фотоленте Ria.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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