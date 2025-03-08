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Празднование Международного женского дня в России - РИА Новости, 08.03.2025
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16:14 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/prazdnik-2003813920.html
Празднование Международного женского дня в России
Празднование Международного женского дня в России - РИА Новости, 08.03.2025
Празднование Международного женского дня в России
Международный женский день в России традиционно ассоциируется с наступлением весны, улыбками и букетами. Подробнее о празднике — в фотоленте Ria.ru РИА Новости, 08.03.2025
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фото
международный женский день
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Международный женский день в России традиционно ассоциируется с наступлением весны, улыбками и букетами. Подробнее о празднике — в фотоленте Ria.ru
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фото, международный женский день, фото
Фото, Международный женский день

Празднование Международного женского дня в России

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Международный женский день в России традиционно ассоциируется с наступлением весны, улыбками и букетами. Подробнее о празднике — в фотоленте Ria.ru
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Ежегодно Международный женский день празднуется 8 марта.

Участница женского забега Beauty Run, который прошел 8 марта в Городском Саду в Краснодаре

Ежегодно Международный женский день празднуется 8 марта.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Дата не меняется и не зависит ни от каких факторов.

Празднование Международного женского дня

Дата не меняется и не зависит ни от каких факторов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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2 из 11
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В России "женский день" в первый раз состоялся 2 марта в 1913 году, случилось это в Петербурге.

Поздравление женщин с Международным женским днем в рамках акции Вам, Любимые! на блокпосту в Мелитополе

В России "женский день" в первый раз состоялся 2 марта в 1913 году, случилось это в Петербурге.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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3 из 11
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

В 1914 году его перенесли на 23 февраля (8 марта по новому стилю).

Поздравление женщин-врачей с 8 Марта в ГБУЗ НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ в Москве

В 1914 году его перенесли на 23 февраля (8 марта по новому стилю).

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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4 из 11
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Суть праздника неразрывно связана с многовековой борьбой женщин за участие в общественной жизни на равных условиях с мужчинами и за улучшение условий жизни и работы женщин.

Участницы женского забега Beauty Run, который прошел 8 марта в Городском Саду в Краснодаре

Суть праздника неразрывно связана с многовековой борьбой женщин за участие в общественной жизни на равных условиях с мужчинами и за улучшение условий жизни и работы женщин.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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5 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Во многих странах со временем революционные настроения в Женский день сошли на нет.

Празднование Международного женского дня

Во многих странах со временем революционные настроения в Женский день сошли на нет.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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6 из 11
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Определенных традиций, связанных с Международным женским днем, не сложилось.

Поздравление женщин с Международным женским днем в рамках акции Вам, Любимые! на блокпосту в Мелитополе

Определенных традиций, связанных с Международным женским днем, не сложилось.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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7 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Сейчас в этот день всех женщин, независимо от их социального статуса и возраста, поздравляют коллеги и родственники, дарят подарки и освобождают от бытовых дел.

Поздравление женщин с Международным женским днем на Тверском бульваре в Москве

Сейчас в этот день всех женщин, независимо от их социального статуса и возраста, поздравляют коллеги и родственники, дарят подарки и освобождают от бытовых дел.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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8 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Особое место в этом празднике занимают цветы.

Поздравление женщин-врачей с 8 Марта в ГБУЗ НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ в Москве

Особое место в этом празднике занимают цветы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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9 из 11
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Традиционным подарком считаются веточка мимозы и букет из тюльпанов.

Поздравление женщин с Международным женским днем в рамках акции Вам, Любимые! на блокпосту в Мелитополе

Традиционным подарком считаются веточка мимозы и букет из тюльпанов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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10 из 11
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанк

Во всех городах России организовываются концерты, во многих заведениях действуют скидки и акции для женщин, устраиваются уличные гуляния.

Участницы весеннего женского велопробега в Калининграде

Во всех городах России организовываются концерты, во многих заведениях действуют скидки и акции для женщин, устраиваются уличные гуляния.

© РИА Новости / Виталий Невар
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11 из 11
 
ФотоМеждународный женский день
 
 
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