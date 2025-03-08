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Женщины-военнослужащие в зоне СВО поздравили россиянок с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2025
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09:20 08.03.2025 (обновлено: 09:43 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/prazdnik-2003776742.html
Женщины-военнослужащие в зоне СВО поздравили россиянок с 8 Марта
Женщины-военнослужащие в зоне СВО поздравили россиянок с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2025
Женщины-военнослужащие в зоне СВО поздравили россиянок с 8 Марта
Женщины-военнослужащие 110-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии, находясь на выполнении боевых задач в зоне СВО, поздравили с 8 Марта всех женщин... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T09:20:00+03:00
2025-03-08T09:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
международный женский день
общество
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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Женщины-военнослужащие 110-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии, находясь на выполнении боевых задач в зоне СВО, поздравили с 8 Марта всех женщин России, передаёт корреспондент РИА Новости. "От лица всех женщин, которые находятся в боевых условиях, хочется поздравить всех женщин России, всех мамочек, бабушек. С праздником вас, дорогие наши, вы - наша поддержка и опора. Мы здесь живы благодаря вам, потому что мы знаем, что нас ждут дома. Женщины России, с праздником вас!" - сказала командир медицинского взвода 1-го стрелкового батальона с позывным "Николь". По её словам, подразделение, в котором она служит, ведет боевую работу на красноармейском направлении и выполняет задачи по спасению жизней раненых в ходе боевых действий. "Я всегда стараюсь подбодрить их, быть как мама им (раненым бойцам - ред.). Я ему улыбаюсь, а он мне улыбается в ответ, хотя понимаю, что ему больно и холодно", - рассказывает "Николь" о поддержании духа раненых бойцов в ходе своей работы. Она добавила, что в ее подчинении находятся 14 мужчин, но, несмотря на то, что женщины - слабый пол, многие задачи они выполняют быстрее мужчин. "Мы все искренне верим, что в этом году наконец-то наступит долгожданная победа. Победа будет за нами, по-другому быть не может", - заключила военнослужащая.
https://ria.ru/20250308/prazdnik-1848743509.html
https://ria.ru/20250306/putin-2003456056.html
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353
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Поздравление с 8 Марта от женщин-военнослужащих
Женщины-военнослужащие 110-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии, находясь на выполнении боевых задач в зоне СВО, поздравили с 8 Марта всех женщин России, передаёт корреспондент РИА Новости.
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россия, международный женский день, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Международный женский день, Общество
Женщины-военнослужащие в зоне СВО поздравили россиянок с 8 Марта

Женщины-военнослужащие мотострелковой бригады поздравили россиянок с 8 Марта

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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Женщины-военнослужащие 110-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии, находясь на выполнении боевых задач в зоне СВО, поздравили с 8 Марта всех женщин России, передаёт корреспондент РИА Новости.
"От лица всех женщин, которые находятся в боевых условиях, хочется поздравить всех женщин России, всех мамочек, бабушек. С праздником вас, дорогие наши, вы - наша поддержка и опора. Мы здесь живы благодаря вам, потому что мы знаем, что нас ждут дома. Женщины России, с праздником вас!" - сказала командир медицинского взвода 1-го стрелкового батальона с позывным "Николь".
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По её словам, подразделение, в котором она служит, ведет боевую работу на красноармейском направлении и выполняет задачи по спасению жизней раненых в ходе боевых действий.
"Я всегда стараюсь подбодрить их, быть как мама им (раненым бойцам - ред.). Я ему улыбаюсь, а он мне улыбается в ответ, хотя понимаю, что ему больно и холодно", - рассказывает "Николь" о поддержании духа раненых бойцов в ходе своей работы.
Она добавила, что в ее подчинении находятся 14 мужчин, но, несмотря на то, что женщины - слабый пол, многие задачи они выполняют быстрее мужчин.
"Мы все искренне верим, что в этом году наконец-то наступит долгожданная победа. Победа будет за нами, по-другому быть не может", - заключила военнослужащая.
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