https://ria.ru/20250308/prazdnik-2003776742.html

Женщины-военнослужащие в зоне СВО поздравили россиянок с 8 Марта

Женщины-военнослужащие в зоне СВО поздравили россиянок с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2025

Женщины-военнослужащие в зоне СВО поздравили россиянок с 8 Марта

Женщины-военнослужащие 110-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии, находясь на выполнении боевых задач в зоне СВО, поздравили с 8 Марта всех женщин... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T09:20:00+03:00

2025-03-08T09:20:00+03:00

2025-03-08T09:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Женщины-военнослужащие 110-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии, находясь на выполнении боевых задач в зоне СВО, поздравили с 8 Марта всех женщин России, передаёт корреспондент РИА Новости. "От лица всех женщин, которые находятся в боевых условиях, хочется поздравить всех женщин России, всех мамочек, бабушек. С праздником вас, дорогие наши, вы - наша поддержка и опора. Мы здесь живы благодаря вам, потому что мы знаем, что нас ждут дома. Женщины России, с праздником вас!" - сказала командир медицинского взвода 1-го стрелкового батальона с позывным "Николь". По её словам, подразделение, в котором она служит, ведет боевую работу на красноармейском направлении и выполняет задачи по спасению жизней раненых в ходе боевых действий. "Я всегда стараюсь подбодрить их, быть как мама им (раненым бойцам - ред.). Я ему улыбаюсь, а он мне улыбается в ответ, хотя понимаю, что ему больно и холодно", - рассказывает "Николь" о поддержании духа раненых бойцов в ходе своей работы. Она добавила, что в ее подчинении находятся 14 мужчин, но, несмотря на то, что женщины - слабый пол, многие задачи они выполняют быстрее мужчин. "Мы все искренне верим, что в этом году наконец-то наступит долгожданная победа. Победа будет за нами, по-другому быть не может", - заключила военнослужащая.

https://ria.ru/20250308/prazdnik-1848743509.html

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Поздравление с 8 Марта от женщин-военнослужащих Женщины-военнослужащие 110-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии, находясь на выполнении боевых задач в зоне СВО, поздравили с 8 Марта всех женщин России, передаёт корреспондент РИА Новости. 2025-03-08T09:20 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, международный женский день, общество