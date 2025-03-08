https://ria.ru/20250308/prazdnik-2003773681.html

Морпехи ЧФ поздравили россиянок с Международным женским днем

Морпехи ЧФ поздравили россиянок с Международным женским днем - РИА Новости, 08.03.2025

Морпехи ЧФ поздравили россиянок с Международным женским днем

Военнослужащие 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота записали видеооткрытку с поздравлением женщин России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.03.2025

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россия

курская область

владимир путин

международный женский день

общество

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Военнослужащие 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота записали видеооткрытку с поздравлением женщин России, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие штурмового подразделения 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, выполняющие боевые задачи в составе группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области, записали видеооткрытку с поздравлением для всех женщин России с Международным женским днём", - говорится в сообщении. Отмечается, что военнослужащие передали самые теплые пожелания от самого сердца, находясь на боевых позициях в Курской области. Ранее президент России Владимир Путин высоко оценил героизм и мужество морских пехотинцев этого прославленного соединения береговых войск Черноморского флота.

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курская область

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Поздравление с 8 Марта от морпехов 810-й бригады Черноморского флота Поздравление с 8 Марта от морпехов 810-й бригады Черноморского флота. 2025-03-08T08:50 true PT0M19S

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Ольга Фомченкова

россия, курская область, владимир путин, международный женский день, общество