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Морпехи ЧФ поздравили россиянок с Международным женским днем - РИА Новости, 08.03.2025
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08:50 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/prazdnik-2003773681.html
Морпехи ЧФ поздравили россиянок с Международным женским днем
Морпехи ЧФ поздравили россиянок с Международным женским днем - РИА Новости, 08.03.2025
Морпехи ЧФ поздравили россиянок с Международным женским днем
Военнослужащие 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота записали видеооткрытку с поздравлением женщин России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T08:50:00+03:00
2025-03-08T08:50:00+03:00
россия
курская область
владимир путин
международный женский день
общество
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Военнослужащие 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота записали видеооткрытку с поздравлением женщин России, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие штурмового подразделения 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, выполняющие боевые задачи в составе группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области, записали видеооткрытку с поздравлением для всех женщин России с Международным женским днём", - говорится в сообщении. Отмечается, что военнослужащие передали самые теплые пожелания от самого сердца, находясь на боевых позициях в Курской области. Ранее президент России Владимир Путин высоко оценил героизм и мужество морских пехотинцев этого прославленного соединения береговых войск Черноморского флота.
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Поздравление с 8 Марта от морпехов 810-й бригады Черноморского флота
Поздравление с 8 Марта от морпехов 810-й бригады Черноморского флота.
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353
60
353
60
россия, курская область, владимир путин, международный женский день, общество
Россия, Курская область, Владимир Путин, Международный женский день, Общество
Морпехи ЧФ поздравили россиянок с Международным женским днем

Морпехи ЧФ записали видеооткрытку с поздравлением для российских женщин

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Военнослужащие 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота записали видеооткрытку с поздравлением женщин России, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Военнослужащие штурмового подразделения 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, выполняющие боевые задачи в составе группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области, записали видеооткрытку с поздравлением для всех женщин России с Международным женским днём", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащие передали самые теплые пожелания от самого сердца, находясь на боевых позициях в Курской области.
Ранее президент России Владимир Путин высоко оценил героизм и мужество морских пехотинцев этого прославленного соединения береговых войск Черноморского флота.
Продажа цветов перед 8 марта в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Международный женский день 8 марта: суть и традиции праздника
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РоссияКурская областьВладимир ПутинМеждународный женский деньОбщество
 
 
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