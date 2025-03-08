https://ria.ru/20250308/pozhar-2003806421.html

В Приморье при пожаре в частном доме погибли два человека

В Приморье при пожаре в частном доме погибли два человека - РИА Новости, 08.03.2025

В Приморье при пожаре в частном доме погибли два человека

Двое мужчин погибли, три женщины, а также два ребенка пострадали в результате пожара в частном доме в Приморье, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T13:52:00+03:00

2025-03-08T13:52:00+03:00

2025-03-08T13:52:00+03:00

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 8 мар – РИА Новости. Двое мужчин погибли, три женщины, а также два ребенка пострадали в результате пожара в частном доме в Приморье, сообщает прокуратура региона. "Вечером 8 марта 2025 года произошло возгорание двухэтажного дома по улице Бадыгина в селе Воздвиженка. В результате пожара погибли двое мужчин, 1954 и 1973 г.р. Кроме того, оказана первая медицинская помощь трем женщинам и девочке 2017 г.р. С места происшествия госпитализирована 12-летняя несовершеннолетняя с признаками отравления угарными газами", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, пожар ликвидирован, его площадь составила примерно 200 квадратных метров. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание вводного кабеля. Надзорное ведомство взяло на контроль результаты доследственной проверки по факту происшествия.

https://ria.ru/20250213/pozhar-1999029720.html

приморский край

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, приморский край