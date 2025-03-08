В Приморье при пожаре в частном доме погибли два человека
В селе Воздвиженка при пожаре в частном доме 2 человека погибли и 5 пострадали
© Фото : Прокуратура Приморского краяПоследствия пожара в частном доме в селе Воздвиженка в Приморье
Последствия пожара в частном доме в селе Воздвиженка в Приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 8 мар – РИА Новости. Двое мужчин погибли, три женщины, а также два ребенка пострадали в результате пожара в частном доме в Приморье, сообщает прокуратура региона.
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"Вечером 8 марта 2025 года произошло возгорание двухэтажного дома по улице Бадыгина в селе Воздвиженка. В результате пожара погибли двое мужчин, 1954 и 1973 г.р. Кроме того, оказана первая медицинская помощь трем женщинам и девочке 2017 г.р. С места происшествия госпитализирована 12-летняя несовершеннолетняя с признаками отравления угарными газами", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, пожар ликвидирован, его площадь составила примерно 200 квадратных метров. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание вводного кабеля.
Надзорное ведомство взяло на контроль результаты доследственной проверки по факту происшествия.
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