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В Приморье при пожаре в частном доме погибли два человека - РИА Новости, 08.03.2025
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13:52 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/pozhar-2003806421.html
В Приморье при пожаре в частном доме погибли два человека
В Приморье при пожаре в частном доме погибли два человека - РИА Новости, 08.03.2025
В Приморье при пожаре в частном доме погибли два человека
Двое мужчин погибли, три женщины, а также два ребенка пострадали в результате пожара в частном доме в Приморье, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T13:52:00+03:00
2025-03-08T13:52:00+03:00
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 8 мар – РИА Новости. Двое мужчин погибли, три женщины, а также два ребенка пострадали в результате пожара в частном доме в Приморье, сообщает прокуратура региона. "Вечером 8 марта 2025 года произошло возгорание двухэтажного дома по улице Бадыгина в селе Воздвиженка. В результате пожара погибли двое мужчин, 1954 и 1973 г.р. Кроме того, оказана первая медицинская помощь трем женщинам и девочке 2017 г.р. С места происшествия госпитализирована 12-летняя несовершеннолетняя с признаками отравления угарными газами", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, пожар ликвидирован, его площадь составила примерно 200 квадратных метров. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание вводного кабеля. Надзорное ведомство взяло на контроль результаты доследственной проверки по факту происшествия.
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происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
В Приморье при пожаре в частном доме погибли два человека

В селе Воздвиженка при пожаре в частном доме 2 человека погибли и 5 пострадали

© Фото : Прокуратура Приморского краяПоследствия пожара в частном доме в селе Воздвиженка в Приморье
Последствия пожара в частном доме в селе Воздвиженка в Приморье - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© Фото : Прокуратура Приморского края
Последствия пожара в частном доме в селе Воздвиженка в Приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 8 мар – РИА Новости. Двое мужчин погибли, три женщины, а также два ребенка пострадали в результате пожара в частном доме в Приморье, сообщает прокуратура региона.
«
"Вечером 8 марта 2025 года произошло возгорание двухэтажного дома по улице Бадыгина в селе Воздвиженка. В результате пожара погибли двое мужчин, 1954 и 1973 г.р. Кроме того, оказана первая медицинская помощь трем женщинам и девочке 2017 г.р. С места происшествия госпитализирована 12-летняя несовершеннолетняя с признаками отравления угарными газами", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, пожар ликвидирован, его площадь составила примерно 200 квадратных метров. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание вводного кабеля.
Надзорное ведомство взяло на контроль результаты доследственной проверки по факту происшествия.
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