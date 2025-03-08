https://ria.ru/20250308/pozhar-2003764937.html

При пожаре в Красноярском крае погибла девочка

При пожаре в Красноярском крае погибла девочка - РИА Новости, 08.03.2025

При пожаре в Красноярском крае погибла девочка

Пожар произошел в одноэтажном жилом доме в городе Ужур в Красноярском крае, погибла 14-летняя девочка, еще один человек пострадал, по факту ЧП возбуждено... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T06:14:00+03:00

2025-03-08T06:14:00+03:00

2025-03-08T06:27:00+03:00

происшествия

красноярский край

ужур

россия

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Пожар произошел в одноэтажном жилом доме в городе Ужур в Красноярском крае, погибла 14-летняя девочка, еще один человек пострадал, по факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. ГУМЧС по Красноярскому краю в ночь на субботу сообщило о пожаре в Ужуре, горел жилой дом на площади 160 "квадратов", огонь локализовали в 01.12 мск. "В городе Ужуре, на улице Некрасова, произошел пожар в одноэтажном деревянном жилом доме с надворными постройками... На полу в одной из комнат пожарные обнаружили тело девочки. Также был травмирован молодой человек 18 лет", - сообщило ГУМЧС в Telegram-канале, уточнив, что, по предварительным данным, причиной пожара стало нарушение эксплуатации печи. Позднее ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия уточнило, что погибшей девочке - 14 лет, по факту ее гибели возбуждено уголовное дело. "В ходе ликвидации пожара в частном доме по улице Некрасова обнаружено тело 14-летней девочки с признаками отравления продуктами горения и термического воздействия огня. По данному факту следственным отделом по Ужурскому району ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - написало ведомство в Telegram-канале. По предварительным данным, девочка жила в доме со своей матерью и старшим братом, которые ночью ушли в кафе, а та осталась дома одна. По данным ведомства, пожар начался около 00.00 мск. "В ходе осмотра места происшествия установлено, что дом отапливался печью. Очаг возгорания зафиксирован в месте расположения печи. Вероятная причина возгорания - нарушение правил безопасности при эксплуатации печи", - говорится в сообщении. Точные причины смерти подростка и возгорания дома пока не известны.

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https://ria.ru/20241222/malchik-1990721974.html

https://ria.ru/20250122/pozhar-1994905276.html

красноярский край

ужур

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, красноярский край, ужур, россия