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При пожаре в Красноярском крае погибла девочка - РИА Новости, 08.03.2025
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06:14 08.03.2025 (обновлено: 06:27 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/pozhar-2003764937.html
При пожаре в Красноярском крае погибла девочка
При пожаре в Красноярском крае погибла девочка - РИА Новости, 08.03.2025
При пожаре в Красноярском крае погибла девочка
Пожар произошел в одноэтажном жилом доме в городе Ужур в Красноярском крае, погибла 14-летняя девочка, еще один человек пострадал, по факту ЧП возбуждено... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T06:14:00+03:00
2025-03-08T06:27:00+03:00
происшествия
красноярский край
ужур
россия
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Пожар произошел в одноэтажном жилом доме в городе Ужур в Красноярском крае, погибла 14-летняя девочка, еще один человек пострадал, по факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. ГУМЧС по Красноярскому краю в ночь на субботу сообщило о пожаре в Ужуре, горел жилой дом на площади 160 "квадратов", огонь локализовали в 01.12 мск. "В городе Ужуре, на улице Некрасова, произошел пожар в одноэтажном деревянном жилом доме с надворными постройками... На полу в одной из комнат пожарные обнаружили тело девочки. Также был травмирован молодой человек 18 лет", - сообщило ГУМЧС в Telegram-канале, уточнив, что, по предварительным данным, причиной пожара стало нарушение эксплуатации печи. Позднее ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия уточнило, что погибшей девочке - 14 лет, по факту ее гибели возбуждено уголовное дело. "В ходе ликвидации пожара в частном доме по улице Некрасова обнаружено тело 14-летней девочки с признаками отравления продуктами горения и термического воздействия огня. По данному факту следственным отделом по Ужурскому району ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - написало ведомство в Telegram-канале. По предварительным данным, девочка жила в доме со своей матерью и старшим братом, которые ночью ушли в кафе, а та осталась дома одна. По данным ведомства, пожар начался около 00.00 мск. "В ходе осмотра места происшествия установлено, что дом отапливался печью. Очаг возгорания зафиксирован в месте расположения печи. Вероятная причина возгорания - нарушение правил безопасности при эксплуатации печи", - говорится в сообщении. Точные причины смерти подростка и возгорания дома пока не известны.
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происшествия, красноярский край, ужур, россия
Происшествия, Красноярский край, Ужур, Россия
При пожаре в Красноярском крае погибла девочка

В Красноярском крае при пожаре в жилом деревянном доме погибла 14-летняя девочка

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник пожарной охраны. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Пожар произошел в одноэтажном жилом доме в городе Ужур в Красноярском крае, погибла 14-летняя девочка, еще один человек пострадал, по факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
ГУМЧС по Красноярскому краю в ночь на субботу сообщило о пожаре в Ужуре, горел жилой дом на площади 160 "квадратов", огонь локализовали в 01.12 мск.
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"В городе Ужуре, на улице Некрасова, произошел пожар в одноэтажном деревянном жилом доме с надворными постройками... На полу в одной из комнат пожарные обнаружили тело девочки. Также был травмирован молодой человек 18 лет", - сообщило ГУМЧС в Telegram-канале, уточнив, что, по предварительным данным, причиной пожара стало нарушение эксплуатации печи.
Позднее ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия уточнило, что погибшей девочке - 14 лет, по факту ее гибели возбуждено уголовное дело.
"В ходе ликвидации пожара в частном доме по улице Некрасова обнаружено тело 14-летней девочки с признаками отравления продуктами горения и термического воздействия огня. По данному факту следственным отделом по Ужурскому району ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - написало ведомство в Telegram-канале.
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По предварительным данным, девочка жила в доме со своей матерью и старшим братом, которые ночью ушли в кафе, а та осталась дома одна. По данным ведомства, пожар начался около 00.00 мск.
"В ходе осмотра места происшествия установлено, что дом отапливался печью. Очаг возгорания зафиксирован в месте расположения печи. Вероятная причина возгорания - нарушение правил безопасности при эксплуатации печи", - говорится в сообщении.
Точные причины смерти подростка и возгорания дома пока не известны.
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