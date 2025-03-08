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Бойцы группировки "Запад" поздравили женщин с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2025
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04:05 08.03.2025 (обновлено: 04:06 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/pozdravlenie-2003760580.html
Бойцы группировки "Запад" поздравили женщин с 8 Марта
Бойцы группировки "Запад" поздравили женщин с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2025
Бойцы группировки "Запад" поздравили женщин с 8 Марта
Российские военнослужащие группировки войск "Запад" с передовых позиций поздравили любимых женщин с 8 марта, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T04:05:00+03:00
2025-03-08T04:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
8 марта
международный женский день
общество
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" с передовых позиций поздравили любимых женщин с 8 марта, передает корреспондент РИА Новости. "Дорогие наши любимые девушки, женщины, сестры, мамы, жены, дочери, хотим вас поздравить с наступающим восьмым марта, пожелать вам здоровья, оставаться всегда красивыми, жизнерадостными, любимыми и любящими всегда и везде", - сказал боец с позывным "Бага". Военные поздравили своих мам, жен, тещ, бабушек, сестер, дочек и всех женщин страны с международным женским днем. "Я желаю вам, чтобы каждая из вас дождалась своего героя и всё у вас было замечательно и хорошо", - сказал боец с позывным "Муха". Военнослужащие пообещали, что обязательно вернутся с победой к своим родным.
https://ria.ru/20250308/pozdravlenie-2003759746.html
https://ria.ru/20250308/putin-2003749180.html
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8 марта, международный женский день, общество
Специальная военная операция на Украине, 8 марта, Международный женский день, Общество
Бойцы группировки "Запад" поздравили женщин с 8 Марта

Бойцы группировки Запад с передовой поздравили любимых женщин с 8 Марта

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" с передовых позиций поздравили любимых женщин с 8 марта, передает корреспондент РИА Новости.
"Дорогие наши любимые девушки, женщины, сестры, мамы, жены, дочери, хотим вас поздравить с наступающим восьмым марта, пожелать вам здоровья, оставаться всегда красивыми, жизнерадостными, любимыми и любящими всегда и везде", - сказал боец с позывным "Бага".
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Бойцы СВО поздравили россиянок с 8 Марта
03:29
Военные поздравили своих мам, жен, тещ, бабушек, сестер, дочек и всех женщин страны с международным женским днем.
"Я желаю вам, чтобы каждая из вас дождалась своего героя и всё у вас было замечательно и хорошо", - сказал боец с позывным "Муха".
Военнослужащие пообещали, что обязательно вернутся с победой к своим родным.
Вы вдохновляете на прекрасные поступки. Путин поздравил женщин с 8 Марта - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Путин поздравил россиянок с Международным женским днем
00:08
 
Специальная военная операция на Украине8 мартаМеждународный женский деньОбщество
 
 
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