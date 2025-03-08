https://ria.ru/20250308/pozdravlenie-2003760580.html

Бойцы группировки "Запад" поздравили женщин с 8 Марта

Бойцы группировки "Запад" поздравили женщин с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2025

Бойцы группировки "Запад" поздравили женщин с 8 Марта

Российские военнослужащие группировки войск "Запад" с передовых позиций поздравили любимых женщин с 8 марта, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T04:05:00+03:00

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2025-03-08T04:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

8 марта

международный женский день

общество

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" с передовых позиций поздравили любимых женщин с 8 марта, передает корреспондент РИА Новости. "Дорогие наши любимые девушки, женщины, сестры, мамы, жены, дочери, хотим вас поздравить с наступающим восьмым марта, пожелать вам здоровья, оставаться всегда красивыми, жизнерадостными, любимыми и любящими всегда и везде", - сказал боец с позывным "Бага". Военные поздравили своих мам, жен, тещ, бабушек, сестер, дочек и всех женщин страны с международным женским днем. "Я желаю вам, чтобы каждая из вас дождалась своего героя и всё у вас было замечательно и хорошо", - сказал боец с позывным "Муха". Военнослужащие пообещали, что обязательно вернутся с победой к своим родным.

https://ria.ru/20250308/pozdravlenie-2003759746.html

https://ria.ru/20250308/putin-2003749180.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

8 марта, международный женский день, общество