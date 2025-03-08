https://ria.ru/20250308/pozdravlenie-2003759746.html

Бойцы СВО поздравили россиянок с 8 Марта

Бойцы СВО поздравили россиянок с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2025

Бойцы СВО поздравили россиянок с 8 Марта

Бойцы СВО записали для россиянок поздравления с Международным женским днем, в которых пожелали им скорейшего возвращения мужей и сыновей с передовой, видео с... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T03:29:00+03:00

2025-03-08T03:29:00+03:00

2025-03-08T03:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

красноярский край

ханты-мансийский автономный округ

международный женский день

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Бойцы СВО записали для россиянок поздравления с Международным женским днем, в которых пожелали им скорейшего возвращения мужей и сыновей с передовой, видео с поздравлениями предоставил РИА Новости Народный фронт. "Дорогие женщины, хочу поздравить вас с вашим днем - днем 8 Марта. Желаю всего самого лучшего… Также хочу пожелать дождаться своих мужей, отцов, сыновей… Победа будет за нами!" - сказал боец с позывным "Саймон" из Красноярского края. Военнослужащий с позывным "Техник" пожелал россиянкам семейного уюта, весеннего тепла, любви и крепкого здоровья. "Милые женщины Ханты-Мансийского автономного округа, от лица военнослужащих, выполняющих боевую задачу в зоне СВО, поздравляем вас с наступающим 8 Марта. Желаем вам оставаться молодыми, красивыми, здоровыми и чтобы ваши мужья, сыновья поскорее вернулись домой живыми и здоровыми. С праздником", - обратился к женщинам боец из ХМАО с позывным "Волк".

https://ria.ru/20250308/putin-2003749180.html

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Дарья Буймова

общество, красноярский край, ханты-мансийский автономный округ, международный женский день