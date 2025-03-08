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Бойцы СВО поздравили россиянок с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2025
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03:29 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/pozdravlenie-2003759746.html
Бойцы СВО поздравили россиянок с 8 Марта
Бойцы СВО поздравили россиянок с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2025
Бойцы СВО поздравили россиянок с 8 Марта
Бойцы СВО записали для россиянок поздравления с Международным женским днем, в которых пожелали им скорейшего возвращения мужей и сыновей с передовой, видео с... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T03:29:00+03:00
2025-03-08T03:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
красноярский край
ханты-мансийский автономный округ
международный женский день
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Бойцы СВО записали для россиянок поздравления с Международным женским днем, в которых пожелали им скорейшего возвращения мужей и сыновей с передовой, видео с поздравлениями предоставил РИА Новости Народный фронт. "Дорогие женщины, хочу поздравить вас с вашим днем - днем 8 Марта. Желаю всего самого лучшего… Также хочу пожелать дождаться своих мужей, отцов, сыновей… Победа будет за нами!" - сказал боец с позывным "Саймон" из Красноярского края. Военнослужащий с позывным "Техник" пожелал россиянкам семейного уюта, весеннего тепла, любви и крепкого здоровья. "Милые женщины Ханты-Мансийского автономного округа, от лица военнослужащих, выполняющих боевую задачу в зоне СВО, поздравляем вас с наступающим 8 Марта. Желаем вам оставаться молодыми, красивыми, здоровыми и чтобы ваши мужья, сыновья поскорее вернулись домой живыми и здоровыми. С праздником", - обратился к женщинам боец из ХМАО с позывным "Волк".
https://ria.ru/20250308/putin-2003749180.html
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общество, красноярский край, ханты-мансийский автономный округ, международный женский день
Специальная военная операция на Украине, Общество, Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Международный женский день
Бойцы СВО поздравили россиянок с 8 Марта

Бойцы СВО записали для россиянок поздравления с 8 Марта

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Бойцы СВО записали для россиянок поздравления с Международным женским днем, в которых пожелали им скорейшего возвращения мужей и сыновей с передовой, видео с поздравлениями предоставил РИА Новости Народный фронт.
"Дорогие женщины, хочу поздравить вас с вашим днем - днем 8 Марта. Желаю всего самого лучшего… Также хочу пожелать дождаться своих мужей, отцов, сыновей… Победа будет за нами!" - сказал боец с позывным "Саймон" из Красноярского края.
Вы вдохновляете на прекрасные поступки. Путин поздравил женщин с 8 Марта - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Путин поздравил россиянок с Международным женским днем
00:08
Военнослужащий с позывным "Техник" пожелал россиянкам семейного уюта, весеннего тепла, любви и крепкого здоровья.
"Милые женщины Ханты-Мансийского автономного округа, от лица военнослужащих, выполняющих боевую задачу в зоне СВО, поздравляем вас с наступающим 8 Марта. Желаем вам оставаться молодыми, красивыми, здоровыми и чтобы ваши мужья, сыновья поскорее вернулись домой живыми и здоровыми. С праздником", - обратился к женщинам боец из ХМАО с позывным "Волк".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Путин поздравил россиянок, находящихся в зоне СВО
00:12
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоКрасноярский крайХанты-Мансийский автономный округМеждународный женский день
 
 
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