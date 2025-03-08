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"История рассудит": на Западе напомнили слова Зеленского о Курской области - РИА Новости, 08.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:24 08.03.2025 (обновлено: 17:47 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/poteri-2003820723.html
"История рассудит": на Западе напомнили слова Зеленского о Курской области
"История рассудит": на Западе напомнили слова Зеленского о Курской области - РИА Новости, 08.03.2025
"История рассудит": на Западе напомнили слова Зеленского о Курской области
Владимир Зеленский назвал массовые потери ВСУ в Курской области величайшей победой, сообщил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T15:24:00+03:00
2025-03-08T17:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
киев
россия
чей боуз
владимир зеленский
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский назвал массовые потери ВСУ в Курской области величайшей победой, сообщил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."В то время как украинские войска массово гибнут в Курской области, а остальные сталкиваются с сокрушительным поражением, вспомните, что сказал мошенник в Киеве в январе. Несмотря на то, что поражение было неизбежным, он назвал эту трагедию своей "величайшей победой". История рассудит этого отвратительного человека за то, кем он является", — написал Боуз.Ранее в субботу западные СМИ сообщили об угрозе окружения десятков тысяч боевиков ВСУ в Курской области после того, как Россия прорвала линию фронта и продвинулась к ключевой линии снабжения с двух направлений.По данным Минобороны России, всего за время боевых действий в рамках операции в Курской области противник потерял до 65 400 военнослужащих, 386 танков, 296 боевых машин пехоты, 257 бронетранспортеров, 2137 боевых бронированных машин, 2328 автомобилей, 516 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 119 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 53 единицы инженерной и другой техники, из них 21 инженерную машину разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
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курская область, киев, россия, чей боуз, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Киев, Россия, Чей Боуз, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, В мире
"История рассудит": на Западе напомнили слова Зеленского о Курской области

Журналист Боуз: Зеленский назвал массовые смерти ВСУ величайшей победой

© AP Photo / Tetiana DzhafarovaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© AP Photo / Tetiana Dzhafarova
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский назвал массовые потери ВСУ в Курской области величайшей победой, сообщил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"В то время как украинские войска массово гибнут в Курской области, а остальные сталкиваются с сокрушительным поражением, вспомните, что сказал мошенник в Киеве в январе. Несмотря на то, что поражение было неизбежным, он назвал эту трагедию своей "величайшей победой". История рассудит этого отвратительного человека за то, кем он является", — написал Боуз.
Ранее в субботу западные СМИ сообщили об угрозе окружения десятков тысяч боевиков ВСУ в Курской области после того, как Россия прорвала линию фронта и продвинулась к ключевой линии снабжения с двух направлений.
По данным Минобороны России, всего за время боевых действий в рамках операции в Курской области противник потерял до 65 400 военнослужащих, 386 танков, 296 боевых машин пехоты, 257 бронетранспортеров, 2137 боевых бронированных машин, 2328 автомобилей, 516 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 119 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 53 единицы инженерной и другой техники, из них 21 инженерную машину разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьКиевРоссияЧей БоузВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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