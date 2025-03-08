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Эксперт назвал политику Трампа неспособной укрепить влияние США - РИА Новости, 08.03.2025
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15:22 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/politolog-2003820412.html
Эксперт назвал политику Трампа неспособной укрепить влияние США
Эксперт назвал политику Трампа неспособной укрепить влияние США - РИА Новости, 08.03.2025
Эксперт назвал политику Трампа неспособной укрепить влияние США
Известный американский политолог Джозеф Най, автор концепции "мягкой силы", раскритиковал политику президента США Дональда Трампа, заявив, что она не... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T15:22:00+03:00
2025-03-08T15:22:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
китай
дональд трамп
агентство по международному развитию сша
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Известный американский политолог Джозеф Най, автор концепции "мягкой силы", раскритиковал политику президента США Дональда Трампа, заявив, что она не способствует укреплению влияния Соединенных Штатов в мире. По мнению политолога, власть зиждется не только на военной мощи и экономическом принуждении, ее также можно добиться с помощью привлекательности. И в долгосрочной перспективе зачастую побеждает именно "мягкая сила". "Президент Трамп не понимает, что такое "мягкая сила"… В ближайшие четыре года американской "мягкой силе" придется тяжело", - написал Най в статье для газеты Financial Times. Он полагает, что желание Трампа включить Гренландию в состав Соединенных Штатов, его намерение взять под контроль Панамский канал и ликвидировать Агентство по международному развитию (USAID) подрывают "мягкую силу" и привлекательность Вашингтона в глазах других стран. Политолог также приводит в статье пример "мягкой силы" Китая, которая не менее успешна, чем американская, например, в Африке. На данный момент, по его словам, в Азии Китай отстает от США по привлекательности, однако в скором времени Пекин, возможно, займет место, уступаемое Вашингтоном.
https://ria.ru/20250206/tramp-1997580820.html
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вашингтон (штат)
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в мире, сша, вашингтон (штат), китай, дональд трамп, агентство по международному развитию сша
В мире, США, Вашингтон (штат), Китай, Дональд Трамп, Агентство по международному развитию США
Эксперт назвал политику Трампа неспособной укрепить влияние США

Политолог Най: политика Трампа не способствует укреплению влияния США в мире

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Известный американский политолог Джозеф Най, автор концепции "мягкой силы", раскритиковал политику президента США Дональда Трампа, заявив, что она не способствует укреплению влияния Соединенных Штатов в мире.
По мнению политолога, власть зиждется не только на военной мощи и экономическом принуждении, ее также можно добиться с помощью привлекательности. И в долгосрочной перспективе зачастую побеждает именно "мягкая сила".
"Президент Трамп не понимает, что такое "мягкая сила"… В ближайшие четыре года американской "мягкой силе" придется тяжело", - написал Най в статье для газеты Financial Times.
Он полагает, что желание Трампа включить Гренландию в состав Соединенных Штатов, его намерение взять под контроль Панамский канал и ликвидировать Агентство по международному развитию (USAID) подрывают "мягкую силу" и привлекательность Вашингтона в глазах других стран.
Политолог также приводит в статье пример "мягкой силы" Китая, которая не менее успешна, чем американская, например, в Африке. На данный момент, по его словам, в Азии Китай отстает от США по привлекательности, однако в скором времени Пекин, возможно, займет место, уступаемое Вашингтоном.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
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В миреСШАВашингтон (штат)КитайДональд ТрампАгентство по международному развитию США
 
 
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