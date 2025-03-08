https://ria.ru/20250308/politika-2003837524.html

ХДС/ХСС и СДПГ договорились ужесточить миграционную политику, заявил Мерц

ХДС/ХСС и СДПГ договорились ужесточить миграционную политику, заявил Мерц - РИА Новости, 08.03.2025

ХДС/ХСС и СДПГ договорились ужесточить миграционную политику, заявил Мерц

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) договорились совместно работать над РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T18:16:00+03:00

2025-03-08T18:16:00+03:00

2025-03-08T19:46:00+03:00

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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) договорились совместно работать над ужесточением миграционной политики ФРГ, заявил лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц по результатам предварительных консультаций. "Мы намерены принять все правовые меры для того, чтобы в целом сократить нелегальную миграцию", - сказал Мерц на пресс-конференции вместе с главой ХСС Маркусом Зёдером и лидерами СДПГ. Трансляция велась на правительственном YouTube-канале Phoenix. В первый же день в случае прихода к власти партии намерены существенно усилить пограничный контроль, что должно привести к росту числа отказов во въезде, заявил политик. Кроме того, партии планируют закрепить цель ограничения миграции в законодательстве, прекратить действие всех программ по добровольному приему беженцев, включая выходцев из Афганистана, а также существенно расширить полномочия полиции. Наконец, ХДС/ХСС и СДПГ договорились об отмене возможности привезти свою семью в Германию для отдельной категории мигрантов. При этом ФРГ будет сочетать курс на ограничение нелегальной миграции с линией на поощрение трудовой миграции, заявил сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль. Поэтому принятый ранее закон об упрощении процедуры натурализации не будет отменен, добавил он.Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 26,8% голосов. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ канцлера ФРГ Олафа Шольца заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.В июне 2024 года вступил в силу закон об упрощении процедуры получения гражданства Германии. Согласно этому закону, время, которое претендент на получение гражданства должен прожить в стране, сократилось с восьми до пяти лет для работающих и "хорошо интегрированных" в общество иммигрантов. Кроме того, было законодательно разрешено множественное гражданство. Против принятия закона выступал оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и местные органы власти.

https://ria.ru/20250213/germaniya-1999171522.html

https://ria.ru/20250204/berbok-1997319830.html

https://ria.ru/20250130/protesty-1996502108.html

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в мире, германия, афганистан, фридрих мерц, маркус зедер, олаф шольц, хдс/хсс