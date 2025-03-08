Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде в европейской части России в марте - РИА Новости, 08.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:35 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/pogoda-2003761317.html
Синоптик рассказал о погоде в европейской части России в марте
Синоптик рассказал о погоде в европейской части России в марте - РИА Новости, 08.03.2025
Синоптик рассказал о погоде в европейской части России в марте
Прогнозируется теплый март в европейской части России, но отрицательные температуры ночью еще обязательно вернутся, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T04:35:00+03:00
2025-03-08T04:35:00+03:00
общество
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105320/25/1053202500_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_15cf5840dd1440068411d57b17f0a60b.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Прогнозируется теплый март в европейской части России, но отрицательные температуры ночью еще обязательно вернутся, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Март - это всё-таки зимний месяц, поэтому, конечно же, еще будет возврат пониженных температур. Ночью обязательно еще будут отрицательные температуры, уже в конце недели. Не исключено, что и в последующем они будут", - сказал Вильфанд. При этом метеоролог отметил, что в целом на европейской территории России прогнозируется теплый март.
https://ria.ru/20250308/pogoda-2003759573.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105320/25/1053202500_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_060dcee7c23db8f4e193d3136af32366.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Синоптик рассказал о погоде в европейской части России в марте

Вильфанд: в европейской части России ожидается теплый март

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкГорожане отдыхают в Парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Горожане отдыхают в Парке культуры и отдыха имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Горожане отдыхают в Парке культуры и отдыха имени Горького в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Прогнозируется теплый март в европейской части России, но отрицательные температуры ночью еще обязательно вернутся, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Март - это всё-таки зимний месяц, поэтому, конечно же, еще будет возврат пониженных температур. Ночью обязательно еще будут отрицательные температуры, уже в конце недели. Не исключено, что и в последующем они будут", - сказал Вильфанд.
При этом метеоролог отметил, что в целом на европейской территории России прогнозируется теплый март.
Девушка на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
В Москве и Подмосковье в субботу потеплеет до нормы апреля
03:26
 
ОбществоРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала