https://ria.ru/20250308/pogoda-2003761317.html

Синоптик рассказал о погоде в европейской части России в марте

Синоптик рассказал о погоде в европейской части России в марте - РИА Новости, 08.03.2025

Синоптик рассказал о погоде в европейской части России в марте

Прогнозируется теплый март в европейской части России, но отрицательные температуры ночью еще обязательно вернутся, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T04:35:00+03:00

2025-03-08T04:35:00+03:00

2025-03-08T04:35:00+03:00

общество

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Прогнозируется теплый март в европейской части России, но отрицательные температуры ночью еще обязательно вернутся, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Март - это всё-таки зимний месяц, поэтому, конечно же, еще будет возврат пониженных температур. Ночью обязательно еще будут отрицательные температуры, уже в конце недели. Не исключено, что и в последующем они будут", - сказал Вильфанд. При этом метеоролог отметил, что в целом на европейской территории России прогнозируется теплый март.

https://ria.ru/20250308/pogoda-2003759573.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр