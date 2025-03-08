https://ria.ru/20250308/pogoda-2003761317.html
Синоптик рассказал о погоде в европейской части России в марте
Синоптик рассказал о погоде в европейской части России в марте - РИА Новости, 08.03.2025
Синоптик рассказал о погоде в европейской части России в марте
Прогнозируется теплый март в европейской части России, но отрицательные температуры ночью еще обязательно вернутся, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T04:35:00+03:00
2025-03-08T04:35:00+03:00
2025-03-08T04:35:00+03:00
общество
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Прогнозируется теплый март в европейской части России, но отрицательные температуры ночью еще обязательно вернутся, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Март - это всё-таки зимний месяц, поэтому, конечно же, еще будет возврат пониженных температур. Ночью обязательно еще будут отрицательные температуры, уже в конце недели. Не исключено, что и в последующем они будут", - сказал Вильфанд. При этом метеоролог отметил, что в целом на европейской территории России прогнозируется теплый март.
https://ria.ru/20250308/pogoda-2003759573.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Синоптик рассказал о погоде в европейской части России в марте
Вильфанд: в европейской части России ожидается теплый март