https://ria.ru/20250308/pogoda-2003759573.html

В Москве и Подмосковье в субботу потеплеет до нормы апреля

В Москве и Подмосковье в субботу потеплеет до нормы апреля - РИА Новости, 08.03.2025

В Москве и Подмосковье в субботу потеплеет до нормы апреля

В Москве и Подмосковье в субботу днем потеплеет до нормы апреля - семи-девяти градусов, ожидается солнечная погода без осадков, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T03:26:00+03:00

2025-03-08T03:26:00+03:00

2025-03-08T03:26:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

россия

москва

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. В Москве и Подмосковье в субботу днем потеплеет до нормы апреля - семи-девяти градусов, ожидается солнечная погода без осадков, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Восьмого числа погода преподносит подарок москвичкам и жительницам Подмосковья, потому что будет замечательная погода", - сказал Вильфанд. По его словам, воздушные массы в центр европейской части России сейчас поступают с юга, поэтому температуры соответствуют норме апреля. "В послеполуденные часы в субботу будет семь-девять градусов, голубое небо, никаких осадков, яркое солнце. Такая температура примерно на семь градусов будет выше нормы", - сообщил метеоролог.

https://ria.ru/20250228/pogoda-2002103440.html

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Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье), россия, москва, роман вильфанд, гидрометцентр