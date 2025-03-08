https://ria.ru/20250308/pogoda-2003759573.html
В Москве и Подмосковье в субботу потеплеет до нормы апреля
В Москве и Подмосковье в субботу потеплеет до нормы апреля - РИА Новости, 08.03.2025
В Москве и Подмосковье в субботу потеплеет до нормы апреля
В Москве и Подмосковье в субботу днем потеплеет до нормы апреля - семи-девяти градусов, ожидается солнечная погода без осадков, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T03:26:00+03:00
2025-03-08T03:26:00+03:00
2025-03-08T03:26:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
россия
москва
роман вильфанд
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758284387_556:610:3110:2047_1920x0_80_0_0_dfde7f13c788172de4c9bfd36aed4544.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. В Москве и Подмосковье в субботу днем потеплеет до нормы апреля - семи-девяти градусов, ожидается солнечная погода без осадков, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Восьмого числа погода преподносит подарок москвичкам и жительницам Подмосковья, потому что будет замечательная погода", - сказал Вильфанд. По его словам, воздушные массы в центр европейской части России сейчас поступают с юга, поэтому температуры соответствуют норме апреля. "В послеполуденные часы в субботу будет семь-девять градусов, голубое небо, никаких осадков, яркое солнце. Такая температура примерно на семь градусов будет выше нормы", - сообщил метеоролог.
https://ria.ru/20250228/pogoda-2002103440.html
https://ria.ru/20250228/moskva-2002088534.html
московская область (подмосковье)
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758284387_947:533:2966:2047_1920x0_80_0_0_ab610abe506a2dde537350e35ce7c650.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), россия, москва, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, Москва, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
В Москве и Подмосковье в субботу потеплеет до нормы апреля
Вильфанд: в субботу в Москве и Подмосковье потеплеет до 9 градусов