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В Москве и Подмосковье в субботу потеплеет до нормы апреля - РИА Новости, 08.03.2025
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03:26 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/pogoda-2003759573.html
В Москве и Подмосковье в субботу потеплеет до нормы апреля
В Москве и Подмосковье в субботу потеплеет до нормы апреля - РИА Новости, 08.03.2025
В Москве и Подмосковье в субботу потеплеет до нормы апреля
В Москве и Подмосковье в субботу днем потеплеет до нормы апреля - семи-девяти градусов, ожидается солнечная погода без осадков, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T03:26:00+03:00
2025-03-08T03:26:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
россия
москва
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. В Москве и Подмосковье в субботу днем потеплеет до нормы апреля - семи-девяти градусов, ожидается солнечная погода без осадков, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Восьмого числа погода преподносит подарок москвичкам и жительницам Подмосковья, потому что будет замечательная погода", - сказал Вильфанд. По его словам, воздушные массы в центр европейской части России сейчас поступают с юга, поэтому температуры соответствуют норме апреля. "В послеполуденные часы в субботу будет семь-девять градусов, голубое небо, никаких осадков, яркое солнце. Такая температура примерно на семь градусов будет выше нормы", - сообщил метеоролог.
https://ria.ru/20250228/pogoda-2002103440.html
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общество, московская область (подмосковье), россия, москва, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, Москва, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
В Москве и Подмосковье в субботу потеплеет до нормы апреля

Вильфанд: в субботу в Москве и Подмосковье потеплеет до 9 градусов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДевушка на Никольской улице в Москве
Девушка на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. В Москве и Подмосковье в субботу днем потеплеет до нормы апреля - семи-девяти градусов, ожидается солнечная погода без осадков, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Восьмого числа погода преподносит подарок москвичкам и жительницам Подмосковья, потому что будет замечательная погода", - сказал Вильфанд.
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Синоптик рассказал о погоде в Центральной России в марте
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По его словам, воздушные массы в центр европейской части России сейчас поступают с юга, поэтому температуры соответствуют норме апреля.
"В послеполуденные часы в субботу будет семь-девять градусов, голубое небо, никаких осадков, яркое солнце. Такая температура примерно на семь градусов будет выше нормы", - сообщил метеоролог.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)РоссияМоскваРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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