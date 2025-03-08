https://ria.ru/20250308/plennyj-2003789285.html

Украинский пленный рассказал об обучении в Германии

Украинский пленный рассказал об обучении в Германии - РИА Новости, 08.03.2025

Украинский пленный рассказал об обучении в Германии

Пленный украинский военнослужащий Александр Котеленец рассказал на видео, которое Минобороны РФ предоставило журналистам, что в ходе подготовки в Германии... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T11:18:00+03:00

2025-03-08T11:18:00+03:00

2025-03-08T11:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

германия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Александр Котеленец рассказал на видео, которое Минобороны РФ предоставило журналистам, что в ходе подготовки в Германии обучался теории стрельбы из немецкого "Браунинга", при этом на полигоне был только турецкий пулемёт. Пленный сообщил, что личный состав его бригады проходил обучение в Германии, и использование "Браунинга" было одним из направлений подготовки. "Там была специальность на "Браунинг", на пулеметы. Разборка, сборка, зарядка и разрядка. Ну и немного стрельбы. Стреляли тоже маловато. В Германии подготовка дала знание "Браунинга", что это такое, что за пулемёт. "Браунинга" не было, дали турецкий", – сказал Котеленец.

https://ria.ru/20250215/plennyj-1999529436.html

германия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина