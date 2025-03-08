https://ria.ru/20250308/plennyj-2003789285.html
Украинский пленный рассказал об обучении в Германии
Украинский пленный рассказал об обучении в Германии - РИА Новости, 08.03.2025
Украинский пленный рассказал об обучении в Германии
Пленный украинский военнослужащий Александр Котеленец рассказал на видео, которое Минобороны РФ предоставило журналистам, что в ходе подготовки в Германии... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T11:18:00+03:00
2025-03-08T11:18:00+03:00
2025-03-08T11:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Александр Котеленец рассказал на видео, которое Минобороны РФ предоставило журналистам, что в ходе подготовки в Германии обучался теории стрельбы из немецкого "Браунинга", при этом на полигоне был только турецкий пулемёт. Пленный сообщил, что личный состав его бригады проходил обучение в Германии, и использование "Браунинга" было одним из направлений подготовки. "Там была специальность на "Браунинг", на пулеметы. Разборка, сборка, зарядка и разрядка. Ну и немного стрельбы. Стреляли тоже маловато. В Германии подготовка дала знание "Браунинга", что это такое, что за пулемёт. "Браунинга" не было, дали турецкий", – сказал Котеленец.
https://ria.ru/20250215/plennyj-1999529436.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинский пленный рассказал об обучении в Германии
Пленный Котеленец: в ФРГ изучали "Браунинг", а стреляли из турецкого пулемета