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Петросян опубликовал поздравление с Международным женским днем - РИА Новости, 08.03.2025
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Шоубиз
 
15:33 08.03.2025 (обновлено: 15:35 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/petrosjan-2003821911.html
Петросян опубликовал поздравление с Международным женским днем
Петросян опубликовал поздравление с Международным женским днем - РИА Новости, 08.03.2025
Петросян опубликовал поздравление с Международным женским днем
Народный артист РСФСР, юморист Евгений Петросян опубликовал поздравление с Международным женским днем в своем профиле в соцсети Instagram*. РИА Новости, 08.03.2025
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2025-03-08T15:35:00+03:00
шоубиз
рсфср
россия
евгений петросян
новости культуры
международный женский день
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Народный артист РСФСР, юморист Евгений Петросян опубликовал поздравление с Международным женским днем в своем профиле в соцсети Instagram*. Ранее в субботу телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил о госпитализации артиста с желудочно-кишечным кровотечением. Также в субботу в профиле артиста в Instagram* появилось его обращение к женщинам по случаю праздника. "Дорогие женщины! Хочу от всего сердца поздравить вас с праздником, с женским днем! Этот день нужно расценивать, как любовь мужчин к женщинам", - сказал Петросян в своем видеообращении. С артистом, его женой и представителями РИА Новости пока связаться не удалось.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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рсфср, россия, евгений петросян, новости культуры, международный женский день
Шоубиз, РСФСР, Россия, Евгений Петросян, Новости культуры, Международный женский день
Петросян опубликовал поздравление с Международным женским днем

Петросян после сообщений о госпитализации опубликовал поздравление с 8 марта

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЮморист Евгений Петросян
Юморист Евгений Петросян - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Юморист Евгений Петросян. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Народный артист РСФСР, юморист Евгений Петросян опубликовал поздравление с Международным женским днем в своем профиле в соцсети Instagram*.
Ранее в субботу телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил о госпитализации артиста с желудочно-кишечным кровотечением. Также в субботу в профиле артиста в Instagram* появилось его обращение к женщинам по случаю праздника.
«
"Дорогие женщины! Хочу от всего сердца поздравить вас с праздником, с женским днем! Этот день нужно расценивать, как любовь мужчин к женщинам", - сказал Петросян в своем видеообращении.
С артистом, его женой и представителями РИА Новости пока связаться не удалось.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Продажа цветов перед 8 марта в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Международный женский день 8 марта: суть и традиции праздника
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