https://ria.ru/20250308/petrosjan-2003821911.html

Петросян опубликовал поздравление с Международным женским днем

Петросян опубликовал поздравление с Международным женским днем - РИА Новости, 08.03.2025

Петросян опубликовал поздравление с Международным женским днем

Народный артист РСФСР, юморист Евгений Петросян опубликовал поздравление с Международным женским днем в своем профиле в соцсети Instagram*. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T15:33:00+03:00

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Народный артист РСФСР, юморист Евгений Петросян опубликовал поздравление с Международным женским днем в своем профиле в соцсети Instagram*. Ранее в субботу телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил о госпитализации артиста с желудочно-кишечным кровотечением. Также в субботу в профиле артиста в Instagram* появилось его обращение к женщинам по случаю праздника. "Дорогие женщины! Хочу от всего сердца поздравить вас с праздником, с женским днем! Этот день нужно расценивать, как любовь мужчин к женщинам", - сказал Петросян в своем видеообращении. С артистом, его женой и представителями РИА Новости пока связаться не удалось.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250308/prazdnik-1848743509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

рсфср, россия, евгений петросян, новости культуры, международный женский день