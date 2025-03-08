https://ria.ru/20250308/petrosjan-2003821911.html
Петросян опубликовал поздравление с Международным женским днем
Петросян опубликовал поздравление с Международным женским днем - РИА Новости, 08.03.2025
Петросян опубликовал поздравление с Международным женским днем
Народный артист РСФСР, юморист Евгений Петросян опубликовал поздравление с Международным женским днем в своем профиле в соцсети Instagram*. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T15:33:00+03:00
2025-03-08T15:33:00+03:00
2025-03-08T15:35:00+03:00
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Народный артист РСФСР, юморист Евгений Петросян опубликовал поздравление с Международным женским днем в своем профиле в соцсети Instagram*. Ранее в субботу телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил о госпитализации артиста с желудочно-кишечным кровотечением. Также в субботу в профиле артиста в Instagram* появилось его обращение к женщинам по случаю праздника. "Дорогие женщины! Хочу от всего сердца поздравить вас с праздником, с женским днем! Этот день нужно расценивать, как любовь мужчин к женщинам", - сказал Петросян в своем видеообращении. С артистом, его женой и представителями РИА Новости пока связаться не удалось.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250308/prazdnik-1848743509.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рсфср, россия, евгений петросян, новости культуры, международный женский день
Шоубиз, РСФСР, Россия, Евгений Петросян, Новости культуры, Международный женский день
Петросян опубликовал поздравление с Международным женским днем
Петросян после сообщений о госпитализации опубликовал поздравление с 8 марта