https://ria.ru/20250308/peskov-2003822069.html

В Кремле напомнили о лжи Парижа в ответ на обвинение Макрона

В Кремле напомнили о лжи Парижа в ответ на обвинение Макрона - РИА Новости, 08.03.2025

В Кремле напомнили о лжи Парижа в ответ на обвинение Макрона

Со стороны Франции было много лжи и несоблюдения договоренностей, в том числе по Минским соглашениям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T15:34:00+03:00

2025-03-08T15:34:00+03:00

2025-03-08T17:18:00+03:00

франция

эммануэль макрон

дмитрий песков

павел зарубин

украина

россия

в мире

франсуа олланд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565185724_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_5c181c9c9ce13c2e3b076959292d10fd.jpg

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Со стороны Франции было много лжи и несоблюдения договоренностей, в том числе по Минским соглашениям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в его Telegram-канале.Так он прокомментировал обвинение президента страны Эммануэля Макрона в адрес России в нарушении договоренностей."Лжи было много со стороны Франции. Ведь мы помним заявление (экс-президента Франции Франсуа. — Прим. ред.) Олланда, когда он говорил о том, что, собственно, к Минским договоренностям никто серьезно и не относился", — отметил Песков.Представитель Кремля напомнил, что в 2014 году Франция поставила подпись под документом, который гарантировал законному на тот момент президенту Украины Виктору Януковичу его политическое будущее."После этого случился переворот. То есть Франция, как и другие страны, не выполнила свои гарантии. Разве это была не ложь? Это была ложь, самая настоящая. И об этом господин Макрон ничего не упомянул", — добавил он.После начала спецоперации бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что Париж, Берлин и Лондон никогда не воспринимали Минские соглашения всерьез, не собирались требовать от Киева выполнения договоренностей и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время и дать Украине возможность для наращивания сил и подготовки к войне с Россией.

https://ria.ru/20250306/zaharova-2003364928.html

https://ria.ru/20250306/zakharova-2003315808.html

https://ria.ru/20250307/makron-2003728566.html

франция

украина

россия

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франция, эммануэль макрон, дмитрий песков, павел зарубин, украина, россия, в мире, франсуа олланд, париж