Рейтинг@Mail.ru
В Кремле напомнили о лжи Парижа в ответ на обвинение Макрона - РИА Новости, 08.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 08.03.2025 (обновлено: 17:18 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/peskov-2003822069.html
В Кремле напомнили о лжи Парижа в ответ на обвинение Макрона
В Кремле напомнили о лжи Парижа в ответ на обвинение Макрона - РИА Новости, 08.03.2025
В Кремле напомнили о лжи Парижа в ответ на обвинение Макрона
Со стороны Франции было много лжи и несоблюдения договоренностей, в том числе по Минским соглашениям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T15:34:00+03:00
2025-03-08T17:18:00+03:00
франция
эммануэль макрон
дмитрий песков
павел зарубин
украина
россия
в мире
франсуа олланд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565185724_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_5c181c9c9ce13c2e3b076959292d10fd.jpg
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Со стороны Франции было много лжи и несоблюдения договоренностей, в том числе по Минским соглашениям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в его Telegram-канале.Так он прокомментировал обвинение президента страны Эммануэля Макрона в адрес России в нарушении договоренностей."Лжи было много со стороны Франции. Ведь мы помним заявление (экс-президента Франции Франсуа. — Прим. ред.) Олланда, когда он говорил о том, что, собственно, к Минским договоренностям никто серьезно и не относился", — отметил Песков.Представитель Кремля напомнил, что в 2014 году Франция поставила подпись под документом, который гарантировал законному на тот момент президенту Украины Виктору Януковичу его политическое будущее."После этого случился переворот. То есть Франция, как и другие страны, не выполнила свои гарантии. Разве это была не ложь? Это была ложь, самая настоящая. И об этом господин Макрон ничего не упомянул", — добавил он.После начала спецоперации бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что Париж, Берлин и Лондон никогда не воспринимали Минские соглашения всерьез, не собирались требовать от Киева выполнения договоренностей и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время и дать Украине возможность для наращивания сил и подготовки к войне с Россией.
https://ria.ru/20250306/zaharova-2003364928.html
https://ria.ru/20250306/zakharova-2003315808.html
https://ria.ru/20250307/makron-2003728566.html
франция
украина
россия
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565185724_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_150f3b6534af24f626e2f49037c5749b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, эммануэль макрон, дмитрий песков, павел зарубин, украина, россия, в мире, франсуа олланд, париж
Франция, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Украина, Россия, В мире, Франсуа Олланд, Париж
В Кремле напомнили о лжи Парижа в ответ на обвинение Макрона

Песков обвинил Францию во лжи и нарушении Минских соглашений

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Со стороны Франции было много лжи и несоблюдения договоренностей, в том числе по Минским соглашениям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в его Telegram-канале.
Так он прокомментировал обвинение президента страны Эммануэля Макрона в адрес России в нарушении договоренностей.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Захарова посоветовала Макрону поговорить с Олландом о Минских соглашениях
6 марта, 11:40
"Лжи было много со стороны Франции. Ведь мы помним заявление (экс-президента Франции Франсуа. — Прим. ред.) Олланда, когда он говорил о том, что, собственно, к Минским договоренностям никто серьезно и не относился", — отметил Песков.
Представитель Кремля напомнил, что в 2014 году Франция поставила подпись под документом, который гарантировал законному на тот момент президенту Украины Виктору Януковичу его политическое будущее.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Захарова задалась вопросом о цели приезда посла Франции в Россию
6 марта, 01:01
"После этого случился переворот. То есть Франция, как и другие страны, не выполнила свои гарантии. Разве это была не ложь? Это была ложь, самая настоящая. И об этом господин Макрон ничего не упомянул", — добавил он.
После начала спецоперации бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что Париж, Берлин и Лондон никогда не воспринимали Минские соглашения всерьез, не собирались требовать от Киева выполнения договоренностей и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время и дать Украине возможность для наращивания сил и подготовки к войне с Россией.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Макрон использует войну на Украине, заявили во Франции
7 марта, 20:16
 
ФранцияЭммануэль МакронДмитрий ПесковПавел ЗарубинУкраинаРоссияВ миреФрансуа ОлландПариж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала