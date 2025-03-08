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В Пермском крае мужчина напал на работницу церковной лавки

В Пермском крае мужчина напал на работницу церковной лавки - РИА Новости, 08.03.2025

В Пермском крае мужчина напал на работницу церковной лавки

Житель города Оса напал на работницу церковной лавки при храме, сообщило управление СК России по Пермскому краю. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T12:11:00+03:00

2025-03-08T12:11:00+03:00

2025-03-08T16:16:00+03:00

происшествия

оса

россия

следственный комитет россии (ск рф)

пермский край

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ПЕРМЬ, 8 мар — РИА Новости. Житель города Оса напал на работницу церковной лавки при храме, сообщило управление СК России по Пермскому краю."Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 162 УК России ("Разбой")", — говорится в релизе. По данным ведомства, инцидент произошел в четверг, злоумышленник использовал некий "предмет" и похитил более 1,9 тысячи рублей. В соцсетях утверждают, что мужчина с электрошокером напал на женщину в Казанском храме.Следователи допросили фигуранта, ему назначили психолого-психиатрическую судебную экспертизу.

https://ria.ru/20250213/zaderzhanie-1999225714.html

оса

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пермский край

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2025

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происшествия, оса , россия, следственный комитет россии (ск рф), пермский край