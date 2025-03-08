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В Пермском крае мужчина напал на работницу церковной лавки - РИА Новости, 08.03.2025
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12:11 08.03.2025 (обновлено: 16:16 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/perm-2003794253.html
В Пермском крае мужчина напал на работницу церковной лавки
В Пермском крае мужчина напал на работницу церковной лавки - РИА Новости, 08.03.2025
В Пермском крае мужчина напал на работницу церковной лавки
Житель города Оса напал на работницу церковной лавки при храме, сообщило управление СК России по Пермскому краю. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T12:11:00+03:00
2025-03-08T16:16:00+03:00
происшествия
оса
россия
следственный комитет россии (ск рф)
пермский край
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ПЕРМЬ, 8 мар — РИА Новости. Житель города Оса напал на работницу церковной лавки при храме, сообщило управление СК России по Пермскому краю."Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 162 УК России ("Разбой")", — говорится в релизе. По данным ведомства, инцидент произошел в четверг, злоумышленник использовал некий "предмет" и похитил более 1,9 тысячи рублей. В соцсетях утверждают, что мужчина с электрошокером напал на женщину в Казанском храме.Следователи допросили фигуранта, ему назначили психолого-психиатрическую судебную экспертизу.
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происшествия, оса , россия, следственный комитет россии (ск рф), пермский край
Происшествия, Оса , Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Пермский край
В Пермском крае мужчина напал на работницу церковной лавки

В Пермском крае возбудили дело после нападения на работницу церковной лавки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЕРМЬ, 8 мар — РИА Новости. Житель города Оса напал на работницу церковной лавки при храме, сообщило управление СК России по Пермскому краю.
"Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 162 УК России ("Разбой")", — говорится в релизе.
По данным ведомства, инцидент произошел в четверг, злоумышленник использовал некий "предмет" и похитил более 1,9 тысячи рублей. В соцсетях утверждают, что мужчина с электрошокером напал на женщину в Казанском храме.
Следователи допросили фигуранта, ему назначили психолого-психиатрическую судебную экспертизу.
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ПроисшествияОсаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Пермский край
 
 
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