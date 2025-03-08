https://ria.ru/20250308/peregovory-2003825833.html
Во Франции рассказали о главном страхе из-за переговоров России и США
Во Франции рассказали о главном страхе из-за переговоров России и США - РИА Новости, 08.03.2025
Во Франции рассказали о главном страхе из-за переговоров России и США
За столом переговоров после украинского конфликта могут оказаться только Россия и США, заявила лидер фракции правого "Национального объединения" во французском... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T16:10:00+03:00
2025-03-08T16:10:00+03:00
2025-03-08T16:59:00+03:00
в мире
россия
франция
марин ле пен
евросоюз
нато
эммануэль макрон
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001255208_0:210:3219:2021_1920x0_80_0_0_3c06ca9ae83557db1895e29f260a48b9.jpg
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. За столом переговоров после украинского конфликта могут оказаться только Россия и США, заявила лидер фракции правого "Национального объединения" во французском парламенте Марин Ле Пен в интервью газете Figaro."В первую очередь, я опасаюсь, что переговоры о мире будут вестись исключительно между Россией и Соединенными Штатами", — сказала она.Отвечая на вопрос о развитии потенциального конфликта между Россией и Западом, политик призвала не доводить тему для абсурда, а в качестве главной угрозы Франции Ле Пен назвала исламский фундаментализм.В начале марта Ле Пен вновь высказалась против вступления Украины не только в НАТО, но и в ЕС, что, по ее словам, приведет к краху европейских фермеров и создаст условия несправедливой конкуренции.Она также выступила против возможного использования французского ядерного оружия для защиты других стран ЕС, о чем заявлял президент Франции Эммануэль Макрон.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20250308/poteri-2003820723.html
россия
франция
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001255208_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_7c3a4d406a5a06706d448e8a04dec33a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, франция, марин ле пен, евросоюз, нато, эммануэль макрон, сша
В мире, Россия, Франция, Марин Ле Пен, Евросоюз, НАТО, Эммануэль Макрон, США
Во Франции рассказали о главном страхе из-за переговоров России и США
Ле Пен: переговоры о мире могут вестись исключительно между РФ и США