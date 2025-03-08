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Во Франции рассказали о главном страхе из-за переговоров России и США - РИА Новости, 08.03.2025
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16:10 08.03.2025 (обновлено: 16:59 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/peregovory-2003825833.html
Во Франции рассказали о главном страхе из-за переговоров России и США
Во Франции рассказали о главном страхе из-за переговоров России и США - РИА Новости, 08.03.2025
Во Франции рассказали о главном страхе из-за переговоров России и США
За столом переговоров после украинского конфликта могут оказаться только Россия и США, заявила лидер фракции правого "Национального объединения" во французском... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T16:10:00+03:00
2025-03-08T16:59:00+03:00
в мире
россия
франция
марин ле пен
евросоюз
нато
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. За столом переговоров после украинского конфликта могут оказаться только Россия и США, заявила лидер фракции правого "Национального объединения" во французском парламенте Марин Ле Пен в интервью газете Figaro."В первую очередь, я опасаюсь, что переговоры о мире будут вестись исключительно между Россией и Соединенными Штатами", — сказала она.Отвечая на вопрос о развитии потенциального конфликта между Россией и Западом, политик призвала не доводить тему для абсурда, а в качестве главной угрозы Франции Ле Пен назвала исламский фундаментализм.В начале марта Ле Пен вновь высказалась против вступления Украины не только в НАТО, но и в ЕС, что, по ее словам, приведет к краху европейских фермеров и создаст условия несправедливой конкуренции.Она также выступила против возможного использования французского ядерного оружия для защиты других стран ЕС, о чем заявлял президент Франции Эммануэль Макрон.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, россия, франция, марин ле пен, евросоюз, нато, эммануэль макрон, сша
В мире, Россия, Франция, Марин Ле Пен, Евросоюз, НАТО, Эммануэль Макрон, США
Во Франции рассказали о главном страхе из-за переговоров России и США

Ле Пен: переговоры о мире могут вестись исключительно между РФ и США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. За столом переговоров после украинского конфликта могут оказаться только Россия и США, заявила лидер фракции правого "Национального объединения" во французском парламенте Марин Ле Пен в интервью газете Figaro.
"В первую очередь, я опасаюсь, что переговоры о мире будут вестись исключительно между Россией и Соединенными Штатами", — сказала она.
Отвечая на вопрос о развитии потенциального конфликта между Россией и Западом, политик призвала не доводить тему для абсурда, а в качестве главной угрозы Франции Ле Пен назвала исламский фундаментализм.
В начале марта Ле Пен вновь высказалась против вступления Украины не только в НАТО, но и в ЕС, что, по ее словам, приведет к краху европейских фермеров и создаст условия несправедливой конкуренции.
Она также выступила против возможного использования французского ядерного оружия для защиты других стран ЕС, о чем заявлял президент Франции Эммануэль Макрон.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреРоссияФранцияМарин Ле ПенЕвросоюзНАТОЭммануэль МакронСША
 
 
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