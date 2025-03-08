https://ria.ru/20250308/peregovory-2003825833.html

Во Франции рассказали о главном страхе из-за переговоров России и США

Во Франции рассказали о главном страхе из-за переговоров России и США - РИА Новости, 08.03.2025

Во Франции рассказали о главном страхе из-за переговоров России и США

За столом переговоров после украинского конфликта могут оказаться только Россия и США, заявила лидер фракции правого "Национального объединения" во французском... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T16:10:00+03:00

2025-03-08T16:10:00+03:00

2025-03-08T16:59:00+03:00

в мире

россия

франция

марин ле пен

евросоюз

нато

эммануэль макрон

сша

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. За столом переговоров после украинского конфликта могут оказаться только Россия и США, заявила лидер фракции правого "Национального объединения" во французском парламенте Марин Ле Пен в интервью газете Figaro."В первую очередь, я опасаюсь, что переговоры о мире будут вестись исключительно между Россией и Соединенными Штатами", — сказала она.Отвечая на вопрос о развитии потенциального конфликта между Россией и Западом, политик призвала не доводить тему для абсурда, а в качестве главной угрозы Франции Ле Пен назвала исламский фундаментализм.В начале марта Ле Пен вновь высказалась против вступления Украины не только в НАТО, но и в ЕС, что, по ее словам, приведет к краху европейских фермеров и создаст условия несправедливой конкуренции.Она также выступила против возможного использования французского ядерного оружия для защиты других стран ЕС, о чем заявлял президент Франции Эммануэль Макрон.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, россия, франция, марин ле пен, евросоюз, нато, эммануэль макрон, сша